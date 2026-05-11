Добри са условията за туризъм към момента, времето е ясно и тихо. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите са между 8 и 11 градуса. На места има разкъсана облачност.

Във високите части все още има сняг, затова нека хората бъдат внимателни при придвижване по склоновете, уточниха от ПСС.

Планинските спасители са участвали в две акции през изминалото денонощие – за намиране на изгубени хора край Враца и за подпомагане на турист с извадено рамо под връх Безбог.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес в планините ще се развива купеста и купесто-дъждовно облачност. Очакват се и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 10°, съобщиха още от НИМХ.

