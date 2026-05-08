Още през април температурите в Индия превишиха 40 °C

Анализ на Ройтерс показва, че производството на електроенергия в Индия е достигнало 167,6 млрд. киловатчаса (kWh) през април - "най-високото ниво от май 2024 г." - и се очаква да продължи да нараства, тъй като силната жега води до рекордни пикове [в търсенето].

Агенцията добавя, че делът на възобновяемите източници в енергийния микс на Индия е достигнал 16,5%, "най-високият от юли 2025 г. насам".

На 25 април пиковото потребление на електроенергия в Индия "е достигнало рекордните 256,1 GW", като през май и юни се очакват "още по-високи пикове", добавя агенцията.

В редакционна статия в "Хинду" се твърди, че макар слънчевите електроцентрали да са осигурили "21,5% от следобедния товар" на този ден, те "са допринесли само за около 10,8% от дневното производство и едва 0,1% от вечерните нужди след залез слънце".

Редакционната статия добавя: "Толкова е оскъдно съхранението в батерии, че на плодородните [щати, произвеждащи слънчева енергия] се иска да спрат доставките си, за да не се компрометира стабилността [на индийската електроенергийна мрежа]... Слънчевият капацитет без съхранение е полуизграден мост."

Тъй като температурите в Индия превишиха 40 °C през април, достигайки "изтощителни нива", Bloomberg посочва, че "търсенето на електроенергия денонощно поставя на изпитание способността на индийската електроенергийна система да осигурява непрекъснато електроснабдяване" и "провокира прекъсвания на електроснабдяването, тъй като инфраструктурата и производството се борят да се справят".

Накрая, в редакционна статия в Indian Express се твърди, че "ранното настъпване на лятото трябва да се разглежда като предупреждение", че Индия "трябва да съгласува климатичната наука с общественото здраве, градското планиране и социалната сигурност".