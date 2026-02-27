Времето в планините е благоприятно за туризъм, информираха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

По високите части е ясно, слънчево и спокойно, като температурите са под нулата.

За последното денонощие не са отчетени инциденти.

По данни от прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава слънчево време, а следобед над масивите в Югозападна България се очакват временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра - около минус 3°.

