Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедни часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°-27°.

През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежи и гръмотевици, ще се активизират. Над Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 25°.

Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

В четвъртък и петък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. През първия ден на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки.

През втория валежите ще са на по-малко места и с по-малка интензивност. Относително по-хладно ще бъде в четвъртък, в петък ще се затопли.

