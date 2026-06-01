През нощта над Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места – предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно е и да прегърми, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Над южните райони от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб северозападен, в Източна България – изток-югоизточен вятър.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е около средното за месеца.

Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, там има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21° - 22° в Източна България до 27° - 29° на места в югозападните райони.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 24°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на Централен Балкан и Рило-Родопския масив явленията ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.

В сряда и четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. В четвъртък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух и преобладаващите максимални температури ще бъдат между 23° и 28°.

