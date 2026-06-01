Продължава отразяването на екстремната гореща вълна, която засегна Обединеното кралство миналата седмица, като Ройтерс съобщава, че "хиляди домакинства в югоизточна Англия останаха без вода".

Още по темата

Това е следствие на високото търсене след сухата пролет и недостатъците на остаряващата инфраструктура на Великобритания, според съобщението.

Агенцията добавя: "Великобритания, подобно на голяма част от Европа, беше засегната от вълна от жега... което подхрани търсенето на вода, докато нивата на валежите през март и април, които бяха значително под средните, оставиха някои язовири под натиск, според Агенцията по околната среда."

The Guardian публикува статия за "неравномерната гореща вълна във Великобритания", започваща с цитат от лондонски пътуващ: "Ето защо работим във финансовия сектор - за да можем един ден да си позволим климатик."

The Daily Telegraph съобщава за "битката да се спре изгарянето на Великобритания", като казва, че изправени пред затоплящите се температури, дивата природа и растителността на страната са заплашени от разрушителни пожари.

Вестникът "i" твърди, че "екстремната жега излага Обединеното кралство на риск от прекъсвания на електрозахранването, тъй като електропреносната мрежа се бори да се справи с растящите температури".

Друга статия във вестник "i" е озаглавена: "Предстоят класни стаи с температура 36 °C и те ще накарат учениците да се провалят на изпитите."

Вестник "The Times" пише: "Да затъмним слънцето, за да се справим с климатичните промени? Ние сме съгласни, сочи общественото мнение."

 

 

ИЗБРАНО
Възродиха асамблея "Знаме на мира": Камбаните биха за "Единство, творчество, красота" (снимки) Днес
Възродиха асамблея "Знаме на мира": Камбаните биха за "Единство, творчество, красота" (снимки)
25820
Синди Крауфорд разкри за здравословен проблем с очите Лайф
Синди Крауфорд разкри за здравословен проблем с очите
9644
Двукратен носител на "Златната топка" шокира: Сбогом, ракът ми е в терминален стадий Корнер
Двукратен носител на "Златната топка" шокира: Сбогом, ракът ми е в терминален стадий
21407
Българският опит е оценен в инициативата "Три морета" Бизнес
Българският опит е оценен в инициативата "Три морета"
14315
Експлозията на ракетата на Джеф Безос може да обърне лунната надпревара в полза на Китай IT
Експлозията на ракетата на Джеф Безос може да обърне лунната надпревара в полза на Китай
7990
Настъпва ли ерата на "литературния боклук"? Impressio
Настъпва ли ерата на "литературния боклук"?
2290
От меметата и MySpace до препълнените дансинги на 2026 - коя е новата поп култура? URBN
От меметата и MySpace до препълнените дансинги на 2026 - коя е новата поп култура?
1019
Обичате ли котки? Гръцки остров все още търси доброволци, които да се грижат за мяукащи пухкавелки Trip
Обичате ли котки? Гръцки остров все още търси доброволци, които да се грижат за мяукащи пухкавелки
2949
Стъпка по стъпка: Как да си приготвим домашни канелони Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да си приготвим домашни канелони
2430
4 зодиакални знака, които не могат да бъдат измамени Zodiac
4 зодиакални знака, които не могат да бъдат измамени
1996