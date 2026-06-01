Според медии предстоят дни с температура 36 °C в класните стаи и това ще доведе до провал на учениците на изпитите

765 Снимка: АР/БТА

Продължава отразяването на екстремната гореща вълна, която засегна Обединеното кралство миналата седмица, като Ройтерс съобщава, че "хиляди домакинства в югоизточна Англия останаха без вода".

Това е следствие на високото търсене след сухата пролет и недостатъците на остаряващата инфраструктура на Великобритания, според съобщението.

Агенцията добавя: "Великобритания, подобно на голяма част от Европа, беше засегната от вълна от жега... което подхрани търсенето на вода, докато нивата на валежите през март и април, които бяха значително под средните, оставиха някои язовири под натиск, според Агенцията по околната среда."

The Guardian публикува статия за "неравномерната гореща вълна във Великобритания", започваща с цитат от лондонски пътуващ: "Ето защо работим във финансовия сектор - за да можем един ден да си позволим климатик."

The Daily Telegraph съобщава за "битката да се спре изгарянето на Великобритания", като казва, че изправени пред затоплящите се температури, дивата природа и растителността на страната са заплашени от разрушителни пожари.

Вестникът "i" твърди, че "екстремната жега излага Обединеното кралство на риск от прекъсвания на електрозахранването, тъй като електропреносната мрежа се бори да се справи с растящите температури".

Друга статия във вестник "i" е озаглавена: "Предстоят класни стаи с температура 36 °C и те ще накарат учениците да се провалят на изпитите."

Вестник "The Times" пише: "Да затъмним слънцето, за да се справим с климатичните промени? Ние сме съгласни, сочи общественото мнение."