Според BBC News Португалия отбеляза рекордна майска температура от 40,3 °C в град Мора, разположен в централната част на страната, на фона на екстремните горещини в голяма част от Западна Европа.

Bloomberg съобщава, че смъртоносната вълна от горещини се очаква да се засили в Испания и Франция, което ще повиши потреблението на електроенергия за охлаждане и ще заплаши с нови температурни рекорди.

Медията съобщава, че в южната част на Франция са възможни дневни температури от 39 °C. 

Северозападният италиански град Торино претърпя многократни прекъсвания на електрозахранването в четвъртък, които бяха "приписани на европейската гореща вълна, разкриваща напрежението върху местната електроенергийна мрежа", според Ройтерс.

Италия е обявила "червена тревога" за Рим, съобщава Agence France-Presse.

Агенцията посочва, че Италия досега е била пощадена от рекордните майски температури, но властите са предупредили хората в северните градове да се пазят от слънцето.

 

 

