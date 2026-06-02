Днес до края на деня времето ще бъде нестабилно над голяма част от територията на страната. Валежи и гръмотевици ще има почти навсякъде, освен по западното поречие на река Дунав, където те са по-малко вероятни.

Интензивни явления и локални градушки са възможни на изток след обяд и около планините на юг и югозапад.

До полунощ явленията ще стихват навсякъде и ще се установи ясно време. Минималните температури утре ще са в рамките на нормалните за началото на лятото, от 10 до 15 градуса, по-високи по брега на морето, където водата постепенно вече се затопля.

През деня атмосферата ще бъде частично нестабилна главно около планините и в някои южни райони: Там на места ще има валежи и гръмотевици. привечер и през нощта срещу четвъртък валежи с гръмотевици и временно усилване на вятъра ще има отново в северозападните райони. Дневните температури в повечето места в страната пак ще бъдат около обичайните за това време - от 22-23 до около 29 градуса.

В централните и западни части на континента слънчевата картинка от миналата седмица приключи. Там е хладно, на емста с превалявания, а облачността е по-често значителна. Топло, слънчево, с хубави летни температури около и малко над 30 градуса е на Пиринеите и в Гърция. В нашата част на Балканите температурите ще останат в комфортни рамки, около обичайните в следващите дни, но ще бъде неустойчиво в различна степен: главно около и след обяд в различни райони ще вали и гърми.

У нас в четвъртък вероятно ще имаме най-нестабилно време от цялата седмица. Още преди обяд в някои западни и централни части ще превали и прегърми, а около и след обяд такива явления са възможни над цялата страна. Ще има и условия за гръмотевични бури и градушки, главно в южните и част от източните райони. Напомняме, че вече сме в климатичното лято и валежите са неравномерни, петнисти и в някои райони може да паднат съществени количества, докато на няколко километра или няколкостотин метра "да не капне нищо". Температурите ще се понижат с 2-3 градуса, повече - в местата с интензивни валежи.

В петък времето ще бъде по-спокойно, слънчево, с купести облаци, но вероятност за превалявания има само на изолирани места около планините.  Температурите ще се върнат в интервала от около 25 до 30-31 градуса.

В събота през страната ще премине атмосферно смущение и от северозапад на югоизток щре се развият гръмотевични явления и краткотрайни валежи. Фронтът ще навлезе в северозападните райони в по-хладната атмосфера в утринните часове и там явленията ще са най-слаби и краткотрайни. По-значителни такива ще има в следобедните часове на изток и юг, където са възможни и локални градушки. Остава топло, с температури от малко под до около 30 градуса.

 В неделя на хубаво време ще се радват в части на Тракия и западната половина на Дунавската равнина, където ще бъде слънчево, с купести облаци, но малка вероятност за превалявания. Валежи с гръмотевици, на места интензивни, ще има в Североизточна България и около планините на югозапад и юг. Дневните температури ще са от 25-27 в местата с превалявания до 33 градуса в ниските части на запад.

 Според предварителните моделни сценарии, топло, но неустойчиво на много места ще бъде в понеделник, докато във вторник и сряда предстои поредното относително стабилизиране на атмосферата в низините. Заради неравномерното разпределение на факторите, по-конкретни прогнози за тези по-далечни срокове на очаквайте в следващите дни. 

