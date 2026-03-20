От 21 март денят започва да се увеличава и става по-дълъг от нощта

Астрономическата пролет настъпва днес в 16:46 часа българско време, когато Слънцето ще бъде в пролетната равноденствена точка в съзвездието Риби. От този момент до 21 юни Слънцето ще се издига все по-високо в Северната небесна полусфера и ще огрява все по-отвесно Северното полукълбо на Земята, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедрата "Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски".

"Когато Слънцето преминава през пролетната или есенната равноденствена точка, то се намира точно на небесния екватор. От това следва, че тогава дните и нощите трябва да имат почти еднаква продължителност, откъдето идва и понятието "равноденствие", каза Маркишки.

От 21 март денят започва да се увеличава и става по-дълъг от нощта, каза главен асистент д-р Анастасия Стойчева, директор на Департамента "Прогнози и информационно обслужване" в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Очакваме тази пролет да е със средни сезонни температури, които да са около или над нормата, но това е сумарно за трите пролетни месеца. Те са март, април и май. Сезонните количества от валежи очакваме да са около нормата, каза Анастасия Стойчева. Тя добави, че се очаква да има валежи през тази пролет, защото пролетните норми не са малки, а и е нормално да имаме валежи през пролетта. Това ще са валежи от дъжд, но ще има и от сняг. Ще има и застудявания, особено в планините, но до каква надморска височина ще е снегът, ще се уточнява в по-краткосрочните прогнози. Но сняг ще има и през април, съобщи директорът на департамента "Прогнози и информационно обслужване" в НИМХ.

Температури под климатичните норми очакваме да има в периода между 6 и 13 април, а Великден е на 12 април, каза Анастасия Стойчева. Тя обясни, че средната температура климатично за април в София е 9,7 - 10,4 градуса или около 10 градуса. В този период обаче средната температура ще е по-ниска и ще е под 10 градуса. Денят обаче ще е по-дълъг и ако има студено нахлуване, то може да продължи няколко дни, отбеляза синоптикът.

През април е нормално да има температури над 20 градуса и това са температури над нормите, обясни Анастасия Стойчева. Тя добави, че през април у нас се регистрират едни от най-големите амплитуди в денонощието. Това означава, че има ниски минимални температури и високи максимални температури, които са над 20 градуса. Може рано сутринта температурата през април да е 0 градуса или 1-2 градуса, а през деня температурата да стане над 20 градуса, поясни главен асистент д-р Стойчева.