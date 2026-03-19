НИМХ прогнозира пролет с температури около или над нормата и валежи около обичайните, с възможни застудявания и сняг през април, включително преди Великден

Астрономическата пролет у нас настъпва на 20 март в 16 часа и 46 минути. Това съвпада с пролетното равноденствие, когато денят и нощта са с еднаква продължителност. От 21 март светлата част на денонощието започва да нараства и става по-дълга от нощта. През този сезон се очакват температури около или над климатичната норма и валежи близо до обичайните количества, каза за БТА главен асистент д-р Анастасия Стойчева, директор на Департамента "Прогнози и информационно обслужване" в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По думите й прогнозата за температурите е обобщена за трите пролетни месеца, март, април и май, като средните сезонни стойности вероятно ще са около или над нормата. Очакваните сезонни количества валежи също са около нормата. Стойчева допълни, че валежи през пролетта са напълно закономерни, тъй като климатичните норми за сезона не са ниски. Валежите ще са предимно от дъжд, но са възможни и снеговалежи. Предвиждат се и застудявания, особено в планинските райони, като надморската височина, до която ще се задържа снегът, ще се уточнява с по-краткосрочни прогнози. Сняг е възможен и през април, посочи директорът на департамента "Прогнози и информационно обслужване" в НИМХ.

В седмицата преди Великден през април се очаква температурите у нас да са по-ниски

Температури под климатичните норми се очакват в периода 6-13 април, а Великден е на 12 април, каза Анастасия Стойчева. Тя уточни, че средната климатична температура за април в София е между 9,7 и 10,4 градуса, тоест около 10 градуса, но през този период средната стойност се очаква да остане под 10 градуса. Въпреки че денят ще бъде по-дълъг, при нахлуване на студен въздух застудяването може да се задържи няколко дни, отбеляза синоптикът.

Стойчева обясни, че през април е нормално да се достигат температури над 20 градуса, което означава стойности над климатичните норми. Тя добави, че именно през април в България често се регистрират едни от най-големите денонощни амплитуди, с ниски минимални и високи максимални температури. Възможно е рано сутрин да е 0 градуса или 1-2 градуса, а през деня стойностите да се повишат над 20 градуса, поясни главен асистент д-р Стойчева.

В предишни години през април у нас е имало сняг, но е било и много топло

Анастасия Стойчева даде примери както за студено, така и за топло време през април в България. През 1997 г. месецът е протекъл почти като зимен, като в началото температурите са били с 3 до 5 градуса под нормата. В средата на април тогава са паднали обилни снеговалежи, съпроводени със силни ветрове, образували са се снежни преспи. Много пътища са били затваряни, имало е и прекъсване на комуникациите. Затворени са били и пристанищата по Черноморието, а язовири са прелели, припомни синоптикът.

През следващата 1998 г. април е бил много топъл и сух, каза Стойчева. Тя уточни, че през първото десетдневие на месеца са измерени температури между 21 и 31 градуса, а в Русе са отчетени 34 градуса. Поради много високите температури, в края на април 1998 г. са се появили и градушки. Това се случва, когато затоплянето настъпи рано, а при първото последващо студено нахлуване се създават условия за градушки, обясни Стойчева.

Тя посочи, че в България, климатично, последните пролетни слани, които са риск за земеделските производители, са възможни до 15 май. Синоптикът от НИМХ припомни, че през миналата година застудяване през пролетта е причинило поражения по черешовите и кайсиевите дръвчета.

За поредна година НИМХ организира Ден на отворените врати

Денят на отворените врати на НИМХ ще се проведе на 23 март от 10:00 до 17:00 ч. Събитието е свързано с двата професионални празника на института, 22 март, когато се отбелязва Световният ден на водата, и 23 март, Световният ден на метеорологията. Мотото на Световния ден на водата тази година е "Вода за равенство между хората", а на Световния ден на метеорологията "Наблюдаваме днес, за да се защитим утре", съобщи Анастасия Стойчева.

Тя уточни, че това са теми на Световната метеорологична организация, в която НИМХ членува от самото й създаване. По думите й метеорологичните служби по света отбелязват професионалните си празници в един и същи ден и под едно общо мото.

Ден на отворените врати на 23 март ще има и във филиалите на НИМХ във Варна, Кюстендил, Плевен и Пловдив, както и във всички хидрометеорологични обсерватории в страната, каза Стойчева.

В НИМХ очакваме ученици, които ще преминат през различните станции, за да се запознаят с работата на метеоролозите и хидролозите. Началото ще бъде в зала "Акад. Спас Вацов" с прожекция на филма "Пътят на прогнозата", която може да се гледа в 10:00, 13:00 и 16:00 ч. Сред най-интересните елементи в програмата е фабрика "Синоптика", синоптична работилница за деца и ученици, в която те ще могат да научат повече за професията на метеоролозите и да се насърчи интересът им към природните науки. Работилниците ще се проведат в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00 ч., разказа Анастасия Стойчева.

Тя допълни, че посетителите ще могат да наблюдават и метеорологичния балон, който се пуска за сондиране на атмосферата и за вземане на данни от цялата й дебелина. В интервала от 13:15 до 13:30 ч. ще може да се види как се извършва този аерологичен сондаж.

Всички посетители на НИМХ ще имат възможност да разберат и как се измерват температурата, атмосферното налягане, влажността на въздуха и посоката на вятъра, както и как се изготвят прогнозите за времето и хидропрогнозите.