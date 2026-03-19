Астрономическата пролет започва утре в 16 часа и 46 минути източноевропейско (наше) време, но температурите остават под обичайните за втората половина на месец март..

До края на деня днес облачността остава значителна, с временни разкъсвания. Ще бъде и ветровито, със слаб до умерен североизточен вятър, с който при земя ще нахлува по-студен въздух от степите на Украйна и Русия.

Дневните температури ще достигнат 5 до 10 градуса.

През нощта ще бъде предимно облачно. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Съвсем слаби превалявания са възможни само на отделни места в Западна България. Минималните температури утре ще бъдат подобни на тези от днес - от 1 до 5 градуса в повечето места.

През деня остава със значителна облачност, ветровито, но почти без валежи, освен на отделни места, предимно на запад. Дневните температури ще се понижат и в повечето места ще са от 5 до 10-11 градуса. Малко по-високи - до около 13 градуса, ще бъдат температурите в района на Сандански.

Утре под влияние на обширен антициклонален гребен над почти целия континент времето ще бъде слънчево, с температури около обичайните за началото на пролетта. Дъжд ще вали само на места в Португалия, а дъжд и сняг - в Украйна и в някои райони на нашия полуостров, на Балканите. Под влияние на споменатия антициклон, у нас от североизток ще се пренася по-студен въздух и температурите ще се понижават.

През нощта срещу събота над източната половина на страната ще бъде облачно, а почти ясно ще бъде времето в централните западни райони. Минималните температури ще са от около минус 2-3 в местата с ясно и тихо време на запад до около 5 в източните райони.

В съботния ден облачно, на места с краткотрайни валежи от дъжд, ще бъде в източната половина на страната. Разкъсвания на облачността ще има на запад. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Дневните температури ще са от 8 до 13 градуса, на югозапад до 16.

В неделя остава хладно, с минимални температури от около нула до 5-6 градуса и дневни от 7 до 11, на югозапад до 16. Ще бъде облачно, на места със слаби краткотрайни превалявания от дъжд, в планините - от слаб сняг. Валежите няма да са значителни. Разкъсвания на облачността за кратко ще има отново в западната част на страната. В понеделник остава предимно облачно, със слаби краткотрайни превалявания само на места. Температурите ще се повишат с градус-два спрямо тези от неделя.

Кратко затопляне предстои от вторник до четвъртък следващата седмица, според предварителните сценарии на моделите. Дневните температури, според тя, ще достигнат и преминат 15 градуса на много места в низините, а в четвъртък са възможни и стойности, близки до 20 градуса. Все пак, за преходен месец, с променливо време, какъвто е настоящият, за по-конкретни прогнози трябва да се изчака наближаването на сроковете. 

 

Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му Днес
Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му
23897
Мартина и Любомира се завръщат в "Ергенът"; и Мартин Елвиса влиза в имението в Шри Ланка Лайф
Мартина и Любомира се завръщат в "Ергенът"; и Мартин Елвиса влиза в имението в Шри Ланка
6315
Оставка, но не съвсем. Костадинова не е подала всички документи, за да напусне БОК Корнер
Оставка, но не съвсем. Костадинова не е подала всички документи, за да напусне БОК
8879
САЩ вдигнаха част от санкциите срещу държавната петролна компания на Венецуела Бизнес
САЩ вдигнаха част от санкциите срещу държавната петролна компания на Венецуела
15667
Google "затвори кранчето", трафикът към сайтовете се срина, а AI не успява да го компенсира IT
Google "затвори кранчето", трафикът към сайтовете се срина, а AI не успява да го компенсира
3008
Откриха позлатен венец и старинни монети в двора на несебърско училище Impressio
Откриха позлатен венец и старинни монети в двора на несебърско училище
15074
Милион фенове само за месец или първата българка в глобалния тренд outdoor cooking URBN
Милион фенове само за месец или първата българка в глобалния тренд outdoor cooking
1990
Къщата с маймунката – скритият символ на Самоводската чаршия Trip
Къщата с маймунката – скритият символ на Самоводската чаршия
1297
Любимата храна на Алберт Айнщайн, която е можел да яде всеки ден Вкусотии
Любимата храна на Алберт Айнщайн, която е можел да яде всеки ден
642
Астролози посочиха зодията, с която е по-добре да не се карате Zodiac
Астролози посочиха зодията, с която е по-добре да не се карате
1045