Астрономическата пролет започва утре в 16 часа и 46 минути източноевропейско (наше) време, но температурите остават под обичайните за втората половина на месец март..

До края на деня днес облачността остава значителна, с временни разкъсвания. Ще бъде и ветровито, със слаб до умерен североизточен вятър, с който при земя ще нахлува по-студен въздух от степите на Украйна и Русия.

Дневните температури ще достигнат 5 до 10 градуса.

През нощта ще бъде предимно облачно. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Съвсем слаби превалявания са възможни само на отделни места в Западна България. Минималните температури утре ще бъдат подобни на тези от днес - от 1 до 5 градуса в повечето места.

През деня остава със значителна облачност, ветровито, но почти без валежи, освен на отделни места, предимно на запад. Дневните температури ще се понижат и в повечето места ще са от 5 до 10-11 градуса. Малко по-високи - до около 13 градуса, ще бъдат температурите в района на Сандански.

Утре под влияние на обширен антициклонален гребен над почти целия континент времето ще бъде слънчево, с температури около обичайните за началото на пролетта. Дъжд ще вали само на места в Португалия, а дъжд и сняг - в Украйна и в някои райони на нашия полуостров, на Балканите. Под влияние на споменатия антициклон, у нас от североизток ще се пренася по-студен въздух и температурите ще се понижават.

През нощта срещу събота над източната половина на страната ще бъде облачно, а почти ясно ще бъде времето в централните западни райони. Минималните температури ще са от около минус 2-3 в местата с ясно и тихо време на запад до около 5 в източните райони.

В съботния ден облачно, на места с краткотрайни валежи от дъжд, ще бъде в източната половина на страната. Разкъсвания на облачността ще има на запад. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Дневните температури ще са от 8 до 13 градуса, на югозапад до 16.

В неделя остава хладно, с минимални температури от около нула до 5-6 градуса и дневни от 7 до 11, на югозапад до 16. Ще бъде облачно, на места със слаби краткотрайни превалявания от дъжд, в планините - от слаб сняг. Валежите няма да са значителни. Разкъсвания на облачността за кратко ще има отново в западната част на страната. В понеделник остава предимно облачно, със слаби краткотрайни превалявания само на места. Температурите ще се повишат с градус-два спрямо тези от неделя.

Кратко затопляне предстои от вторник до четвъртък следващата седмица, според предварителните сценарии на моделите. Дневните температури, според тя, ще достигнат и преминат 15 градуса на много места в низините, а в четвъртък са възможни и стойности, близки до 20 градуса. Все пак, за преходен месец, с променливо време, какъвто е настоящият, за по-конкретни прогнози трябва да се изчака наближаването на сроковете.