Австралия ще предлага по три часа безплатна слънчева енергия на ден
Програмата е част от усилията за насърчаване на използването на енергия
Австралийците ще получават три часа безплатна слънчева енергия на ден, включително и тези, които нямат слънчеви панели, като част от нова програма за енергоспестяване, съобщава Ройтерс.
Програмата "Solar Sharer" ще стартира в Нов Южен Уелс и Южна Австралия, както и в югоизточната част на Куинсланд през 2026 г., преди да бъде разширена в цялата страна, добавя агенцията.
ABC News отбелязва, че програмата е част от усилията за насърчаване на използването на енергия, когато слънчевата енергия се подава в електропреносната мрежа.
Добавя се, че "федералната правителствена схема ще изисква от търговците на дребно да предлагат безплатна електроенергия на домакинствата за най-малко три часа в средата на деня, когато често се произвежда повече електроенергия, отколкото се използва, което води до много евтини или дори отрицателни цени на едро".
Guardian и Bloomberg също публикуват тази новина.