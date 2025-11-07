Австралия ще предлага три часа безплатна слънчева енергия на ден на милиони потребители.

Австралийците ще получават три часа безплатна слънчева енергия на ден, включително и тези, които нямат слънчеви панели, като част от нова програма за енергоспестяване, съобщава Ройтерс.

Програмата "Solar Sharer" ще стартира в Нов Южен Уелс и Южна Австралия, както и в югоизточната част на Куинсланд през 2026 г., преди да бъде разширена в цялата страна, добавя агенцията.

ABC News отбелязва, че програмата е част от усилията за насърчаване на използването на енергия, когато слънчевата енергия се подава в електропреносната мрежа.

Добавя се, че "федералната правителствена схема ще изисква от търговците на дребно да предлагат безплатна електроенергия на домакинствата за най-малко три часа в средата на деня, когато често се произвежда повече електроенергия, отколкото се използва, което води до много евтини или дори отрицателни цени на едро".

Guardian и Bloomberg също публикуват тази новина. Отделно, в статия в Guardian се съобщава: "Експерти по политическа интегритет изразиха загриженост относно предложените от Лейбъристите нови закони за природата, включително спорното ново изключение за "национален интерес".

 

 

