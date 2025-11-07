Програмата е част от усилията за насърчаване на използването на енергия

Австралия ще предлага три часа безплатна слънчева енергия на ден на милиони потребители.

Австралийците ще получават три часа безплатна слънчева енергия на ден, включително и тези, които нямат слънчеви панели, като част от нова програма за енергоспестяване, съобщава Ройтерс.

Програмата "Solar Sharer" ще стартира в Нов Южен Уелс и Южна Австралия, както и в югоизточната част на Куинсланд през 2026 г., преди да бъде разширена в цялата страна, добавя агенцията.

ABC News отбелязва, че програмата е част от усилията за насърчаване на използването на енергия, когато слънчевата енергия се подава в електропреносната мрежа.

Добавя се, че "федералната правителствена схема ще изисква от търговците на дребно да предлагат безплатна електроенергия на домакинствата за най-малко три часа в средата на деня, когато често се произвежда повече електроенергия, отколкото се използва, което води до много евтини или дори отрицателни цени на едро".

