САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
Седемте соларни парка щяха да заемат около 62 300 акра [25 200 хектара] федерални земи в пустинята Невада
САЩ предприемат стъпки за премахване на един от най-големите соларни паркове в света
Още по темата
САЩ предприемат стъпки за отмяна на това, което би било най-големият соларен проект в Северна Америка, съобщава Financial Times, "тъй като администрацията на Тръмп разширява атаките си срещу затруднената индустрия за възобновяема енергия".
Вестникът продължава: "В късния четвъртък Бюрото за управление на земите отмени одобрението за Esmeralda 7, проект с мощност 6,2 гигавата, който би могъл да захранва с електроенергия близо 2 милиона домакинства.
Процесът по издаване на разрешителното бе започнат по време на администрацията на Байдън.
Седемте соларни парка "щяха да заемат около 62 300 акра [25 200 хектара] федерални земи в пустинята Невада, северозападно от Лас Вегас, добавя статията.
Отраслови наблюдатели прогнозират, че Esmeralda 7 "няма да бъде последният голям проект, който ще бъде отменен", пише Politico.
The Guardian отбелязва, че Министерството на вътрешните работи "изглежда е оставило отворена възможността поне части от проекта да бъдат подадени отново за разглеждане".
The New York Times, Bloomberg и E&E News също отразяват новината.