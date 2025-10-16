Седемте соларни парка щяха да заемат около 62 300 акра [25 200 хектара] федерални земи в пустинята Невада

3032 Снимка: iStock by Getty Images

САЩ предприемат стъпки за премахване на един от най-големите соларни паркове в света

САЩ предприемат стъпки за отмяна на това, което би било най-големият соларен проект в Северна Америка, съобщава Financial Times, "тъй като администрацията на Тръмп разширява атаките си срещу затруднената индустрия за възобновяема енергия".

Вестникът продължава: "В късния четвъртък Бюрото за управление на земите отмени одобрението за Esmeralda 7, проект с мощност 6,2 гигавата, който би могъл да захранва с електроенергия близо 2 милиона домакинства.

Процесът по издаване на разрешителното бе започнат по време на администрацията на Байдън.

Седемте соларни парка "щяха да заемат около 62 300 акра [25 200 хектара] федерални земи в пустинята Невада, северозападно от Лас Вегас, добавя статията.

Отраслови наблюдатели прогнозират, че Esmeralda 7 "няма да бъде последният голям проект, който ще бъде отменен", пише Politico.

The Guardian отбелязва, че Министерството на вътрешните работи "изглежда е оставило отворена възможността поне части от проекта да бъдат подадени отново за разглеждане".

The New York Times, Bloomberg и E&E News също отразяват новината.