Австралийските тропически дъждовни гори са се превърнали в нетен източник на въглероден диоксид в атмосферата, главно заради повишаването на температурите, сухия въздух и засушаванията, свързани с климатичните промени, предизвикани от човешката дейност, сочи ново проучване, цитирано от Синхуа.

Изследването, публикувано в списание "Нейчър", открива, че австралийските влажни тропически гори са първите от своя вид, които показват тази реакция към климатичните изменения, се казва в изявление на Университета на Западен Сидни (WSU) в Австралия.

"Горите помагат за ограничаване на най-лошите последици от климатичните промени, като абсорбират част от въглеродния диоксид, освобождаван от използването на изкопаеми горива, но нашата работа сочи, че тази способност е застрашена", казва ръководителят на проучването Хана Карл от Института за околната среда в Хоксбъри към WSU. Тя е част от международния екип, включващ и учени от Австралийския национален университет.

Тропическите гори, които са сред най-богатите на въглерод екосистеми на планетата, трябва да абсорбират повече въглерод, отколкото отделят, казва Карл.

Но новото проучване показва, че способността на дървесната биомаса, стволовете и клоните на дърветата в австралийските тропически дъждовни гори да продължат да действат като въглероден поглъщател е под заплаха.

Промяната е обусловена до голяма степен от измирането на дърветата, свързано с климатичните промени, включително увеличаващите се екстремни температури, сухата атмосфера и засушаването, обяснява Карл.

Резултатите от проучването имат съществено значение за целите за намаляване на емисиите, които частично се основават на капацитета на екосистемите да продължат да поглъщат емисиите и да помогнат за смекчаване на последиците от климатичните промени.

"Настоящите модели може да надценяват способността на тропическите гори да компенсират емисиите от изкопаемите горива", казва Карл, добавяйки, че проучването посочва и че циклоните, които потискат поглъщателната способност на дървесната биомаса в тези гори, стават все по-силни заради климатичните промени и засягат области, които се намират по на юг.

Учените отбелязват, че е необходимо да се наблюдава дали подобни промени ще станат и в други тропически гори по света - въпрос, който изисква по-нататъшни проучвания.

