Повече слънце ще има само в някои дни в низините и в часовете преди обяд

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До края на днешния ден времето ще бъде неустойчиво над по-голямата част от страната. Ще има валежи, гръмотевични бури, както и локални градушки. Значителни ще бъдат явленията над Южна и Източна България, а по-малка вероятност за тях има в ниските части на Северозапада, където обстановката беше в началото на денонощието, след полунощ днес. Температурите в страната ще са от около 20-23 на запад до 27-29 на места в източните райони.

В западната част на Дунавската равнина ще духа слаб около обед до умерен вятър от запад-северозапад.

До полунощ валежите с гръмотевици ще стихват навсякъде и през втората половина на кратката нощ в по-голямата част на страната ще се установи ясно време. Минималните температури в началото на деня ще бъдат от 10 до 16 градуса в повечето места.

През деня атмосферата ще бъде по-стабилна от днес и валежи с гръмотевици са възможни само на отделни места около планините на запад и в източните райони. Около залез слънце са възможни кратки валежи с гръмотевици на повече места в страната, но като цяло явленията няма да са с интензитета на тези от днес. Максималните температурни стойности ще са от 24 до 28-29 градуса. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от запад-северозапад.

Утре на континента температурите ще са около нормалните, без екстремни стойности. Около 30 градуса ще бъде Мадрид, а също така топло и малко под 30 ще е на Балканите.

През нощта срещу събота слаби краткотрайни валежи и гръмотевици са възможни на отделни места в Западна България. Минималните температури в началото на съботния ден ще бъдат от 12 до 17 градуса. През деня неустойчиво време ще има над западните райони - там ще има места с валежи и гръмотевични бури, не са изключени и локални градушки. На изток, както и по поречието на Дунав в ниската част на низината, подобни явления са значително по-малко вероятни. Ще бъде по-топло от днес с още 2-3 градуса и дневните температури в повечето места ще са от 26-27 до около 32 градуса.

В неделя температурите ще са почти без промяна спрямо тези от събота. Преди обяд ще бъде слънчево или с купеста облачност, но почти без валежи. Краткотрайни валежи ще има в следобедните часове около планините и в Предбалкана, в софийско също са възможни локални подобни явления, както и на места в Лудогорието.

В понеделник минималните температури ще се повишат още малко и ще бъдат от 14-15 до 20 градуса. Дневните ще са без промяна - около и малко под 30. Ще бъде по-неустойчиво от почивните дни и валежи с гръмотевици са възможни в почти цялата страна без Черноморието. Температурите на морската вода по крайбрежието ни са вече около 20- до 21 градуса във Варна и Бургас, а на въздуха ще са около, а вероятно и малко над 25 през следващата седмица.

Във вторник в страната минималните температури ще са от 13 до 18, а дневните от около 23 до 28-29 градуса.