Ще се редуват по-спокойни години и такива с рекордна активност на унищожителни тропически вихри

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Учените очакват драстични колебания между активни и неактивни ураганни сезони в бъдеще.

Според последните проучвания за климатичните промени, драстичните колебания от година на година - от изтощителни хиперактивни сезони до тихи години с малко активност - биха могли да се превърнат в норма за бъдещите сезони на урагани в Атлантическия океан.

Най-новите научни данни очертават едно сложно, но тревожно бъдеще, тъй като безпрецедентната топлина, която хората добавят към климатичната система, нарушава фундаменталния модел на атмосферната циркулация, върху който сме изградили нашата цивилизация.

През предстоящите активни сезони смъртта и разрушенията от безпрецедентни ураганни катастрофи вероятно ще станат много по-често срещани, защото дори и при нарастващи рискове хората продължават да строят в рискови, податливи на наводнения региони. Но в крайна сметка предстоящите ураганни катастрофи ще представляват все по-голяма заплаха за жизнеспособността на живота в много крайбрежни райони, особено в Карибския басейн.

Сезоните на ураганите вероятно ще станат по-непредсказуеми

Годишната променливост на ураганната активност в Атлантическия басейн вече е най-голямата от всички басейни на тропически циклони в света. А климатичните промени ще превърнат екстремните колебания между активни и неактивни сезони на урагани в норма, според статия от 2024 г., озаглавена "Прогнозирано увеличение на честотата на изключително активни сезони на урагани в Атлантическия океан".

Климатичните модели с висока разделителна способност, използвани в проучването, прогнозират 36% увеличение до 2050 г. на вариацията в активността на тропическите циклони в Атлантическия океан.

Основните причини: увеличаване на променливостта на вятърния сряз (силни ветрове в горните слоеве, които имат тенденция да разкъсват бурята) и големи колебания в стабилността на атмосферата в тропическия Атлантик. Един положителен аспект е, че проучването установи, че повишената активност по време на хиперактивните сезони ще бъде съсредоточена по-далеч от сушата над източната и централната част на Атлантическия океан, като активността над Карибския басейн ще бъде по-слаба.

Проучване от 2022 г., озаглавено "Екстремните сезони на урагани в Атлантическия океан са два пъти по-вероятни поради затоплянето на океана", установи, че затоплянето на океана от 1982 до 2020 г. е удвоило вероятността от изключително активни сезони на урагани през този период.

Въпреки това авторите не са разграничили ясно колко от тази промяна се дължи на увеличените парникови газове, които задържат топлината, и колко е причинена от намаляването на частиците от въздушното замърсяване, наречени аерозоли, които охлаждат планетата. Тези частици вероятно няма да се променят много в бъдеще, докато парниковите газове ще се увеличават, така че е важно да се знае тяхното относително въздействие върху затоплянето на океана.