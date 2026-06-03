Според медии той ще доведе до по-високи температурни пикове, по-интензивни суши, горещи вълни, дъждове и произтичащите от тях бедствия

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Световната метеорологична организация (СМО) предупреди, че има 80% вероятност явлението Ел Ниньо да се формира преди септември и 90% вероятност това да стане преди ноември, съобщава "Гардиън" на първа страница.

Вестникът пише: "Учените вече предупредиха, че това може да бъде най-силното явление от този век. Въпреки това, СМО не подкрепи напълно тези прогнози и заяви, че синоптиците все още се намират в период на несигурност."

BBC News отбелязва, че "много силен" или "супер" Ел Ниньо се характеризира с повишаване на температурите на морската повърхност в наблюдавания регион на Тихия океан с повече от 2°C над базовите температури.

Ройтерс посочва, че прогнозата за по-силен Ел Ниньо и въздействието на глобалното затопляне правят прогнозата за тази година особено тревожна, като добавя: "Тази по-висока базова температура усилва ефектите на Ел Ниньо - позволявайки по-високи температурни пикове, по-интензивни суши, горещи вълни, дъждове и произтичащите от тях бедствия, включително горски пожари, наводнения и неурожаи."

Al Jazeera цитира генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който заяви, че "светът трябва да го третира като спешно климатично предупреждение, каквото всъщност е". The Independent, Politico, Daily Telegraph и Daily Mail също отразяват новината.