Гореща вълна от Африка се насочва към Турция и през следващите дни ще доведе до значително повишение на температурите в голяма част от страната, съобщи турската частна телевизия НТВ.

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След обилните валежи през май, през първата седмица на юни температурите започнаха постепенно да се повишават. Според турски метеоролози горещ въздух от Африка ще обхване страната, като в редица райони стойностите ще надхвърлят 30 градуса, а на слънце ще се доближат до 40 градуса.

В Истанбул през тази седмица термометрите ще показват над 30 градуса Целзий. Подобни ще са температурите и в Егейския регион. Най-силно ще е усещането за жега в Средиземноморска Турция, където на слънце температурите ще са около 40 градуса.

В Черноморския регион, Централен и Източен Анадол се очакват краткотрайни, но интензивни превалявания и гръмотевични бури.

Метеоролозите прогнозират, че горещата вълна ще се задържи и през предстоящия уикенд.

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