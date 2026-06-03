Опасно време в 13 области, очакват се порои, гръмотевици и градушки
НИМХ предупреждава за интензивни валежи в Западна и Централна България, най-сериозна е обстановката в Габровско и части от шест други области
Жълт и оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури за 13 области на страната издаде Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН за утре, съобщават от института на сайта си.
Водокалипсис
Оранжев код е издаден за област Габрово и части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил.
Жълт код е издаден за областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Велико Търново, Пловдив, както и в части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил.
Според прогнозата за времето на НИМХ утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива - ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°.
Проверяват язовири и реки
Заради очакваните интензивнивалежи оперативен екип на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започна проверки на язовири и речни корита. Мерките са разпоредени от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова с цел предотвратяване на риска от наводнения.
Експерти от МОСВ, басейновите дирекции, областните администрации и пожарната извършват обходи на рискови участъци, като следят състоянието на речните корита и свободните обеми на язовирите.
Специално внимание е отделено на язовир "Александър Стамболийски", който е запълнен на близо 99% от капацитета си. От НЕК вече са предприели контролирано изпускане на водни количества, за да осигурят допълнителен свободен обем преди очакваните валежи.
От институциите уверяват, че обстановката се наблюдава постоянно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки за ограничаване на риска от наводнения.