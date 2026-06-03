Един ден с екстремна жега в Индия води до 3 400 допълнителни смъртни случая, а пет дни - до близо 30 000, според проучване

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Според проучване, за което съобщава вестник "Хиндустан Таймс", един ден с екстремна жега в Индия се свързва с около 3 400 допълнителни смъртни случая, докато вълна от горещини, продължаваща пет последователни дни, може да доведе до около 30 000 допълнителни смъртни случая.

Вестникът обяснява, че изследователи от Университета на Калифорния в Бъркли са адаптирали резултатите от проучване, обхващащо 10 индийски града, за смъртните случаи, свързани с жегата, и са ги приложили към цели окръзи.

India Today отбелязва, че тези цифри са значителни, тъй като официалните данни на правителството са толкова ниски - "понякога само няколкостотин в лош сезон, защото много смъртни случаи, свързани с жегата, не се отчитат като такива". Изследователите казват пред The Wire, че техните оценки вероятно все още са "консервативни". Медията посочва, че "такива основани на доказателства оценки за жегата могат да ни помогнат да аргументираме инвестициите в инфраструктура, системи и процеси, устойчиви на жегата". 

BBC News съобщава от Банда, Утар Прадеш, регион, който беше най-горещото място в Индия през май, достигайки 47-48 °C.

Медията отбелязва, че според новото проучване само в Утар Прадеш може да има над 8 000 допълнителни смъртни случая по време на тежка петдневна вълна от горещини.

 

 

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