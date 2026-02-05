Това е водещ национален и глобален център за изследвания, свързани с времето, водата и климата

57 Снимка: НОАА

Огромната зимна буря, която връхлетя САЩ тази седмица, не беше единствената буря, която бе обсъждана на годишната среща на Американското метеорологично дружество в Хюстън, Тексас.

На фона на срещата - и излизайки на преден план по време на вечерната среща в кметството в сряда, 28 януари - беше съдбата на Националния център за атмосферни изследвания (NCAR), който администрацията на Тръмп се готви да закрие.

Базиран в Боулдър, Колорадо, и спонсориран от Националната научна фондация от основаването си през 1960 г., NCAR (или NSF NCAR, както се нарича центърът) е водещ национален и глобален център за изследвания, свързани с времето, водата и климата. Освен че извършва собствената си работа, NCAR управлява самолети и суперкомпютърни ресурси, използвани от стотици учени, и сътрудничи с много публични и частни заинтересовани страни.

"NCAR е страхотен в ангажирането на нашите общности с фокус върху следващото поколение учени. Мисля, че загубата му би била огромна загуба", заяви на общинското събрание излизащият президент на Американското метеорологично общество Дейвид Стенсруд. Стенсруд за първи път работи с NCAR през 1989 г. като докторант.

NCAR се управлява от Университетската корпорация за атмосферни изследвания (UCAR), организация с нестопанска цел, която управлява и други програми в услуга на широката общност в областта на метеорологията, водните ресурси и климатичните науки.

Между NCAR и другите си дейности UCAR наема близо 1400 учени, софтуерни инженери, техници и други специалисти. Стотици студенти, докторанти и постдокторанти участват всяка година в конференции, стипендиантски програми и други инициативи, организирани от NCAR и UCAR.

Когато президентът на UCAR Антонио Бусалачи помоли всички присъстващи в залата да станат на крака, ако са работили в NCAR, посещавали неговите лаборатории, използвали неговите модели или други ресурси, или са сътрудничили с неговите учени, почти всички от няколкостотин души в залата се изправиха.

"Разпадането и фрагментирането на NCAR би било най-лошият възможен сценарий", каза Бусалачи. Най-добрият сценарий, според него, е "по-добро възстановяване и подобрено NCAR... Винаги е добре да има отворен, прозрачен и обективен анализ на алтернативите".