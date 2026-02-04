НИМХ прогнозира рязко покачване на речните нива в Беломорски водосборен басейн - Тунджа, Марица, Арда, Доспат, Места и Струма

2129 Снимка: Фейсбук

За 5 февруари 2026 г. НИМХ издава третата, най-висока степен (червен код) за очаквани значителни валежи (над 65 mm) в южната част от областите Смолян и Кърджали.

Оранжев код за значителни валежи (до 65 mm) има за областите Хасково, Сливен и Стара Загора, жълт код за значителни валежи (до 35 mm) за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово и за южните общини в области Ловеч и Велико Търново.

Жълт код за поледици е в сила през първата половина от денонощието в 7 области в северозападната част от страната и в северните райони от области Ловеч и Велико Търново.

Код червено за обилни валежи е обявен за утре, 5 февруари, за област Смолян. Това съобщи за БТА областният управител Захари Сираков след получено уведомление от Националния институт по метеорология и хидрология.

По думите му се извършва постоянно наблюдение на речните нива в региона.

Областната администрация е в непрекъсната връзка с дежурните екипи по общините, като към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации.

Всички общини на територията на област Смолян разполагат с актуални планове за защита при бедствия и аварии и са в готовност за реакция при необходимост, допълни областният управител.

Ситуацията се следи постоянно, като при промяна на обстановката ще бъде предоставена допълнителна информация.

НИМХ прогнозира рязко покачване на речните нива в Беломорски водосборен басейн (Тунджа, Марица, Арда, Доспат, Места и Струма).