За 5 февруари 2026 г. НИМХ издава третата, най-висока степен (червен код) за очаквани значителни валежи (над 65 mm) в южната част от областите Смолян и Кърджали. 

Опасно време

Оранжев код за значителни валежи (до 65 mm) има за областите Хасково, Сливен и Стара Загора, жълт код за значителни валежи (до 35 mm) за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово и за южните общини в области Ловеч и Велико Търново.

Жълт код за поледици е в сила през първата половина от денонощието в 7 области в северозападната част от страната и в северните райони от области Ловеч и Велико Търново.

Код червено за обилни валежи е обявен за утре, 5 февруари, за област Смолян. Това съобщи за БТА областният управител Захари Сираков след получено уведомление от Националния институт по метеорология и хидрология.

По думите му се извършва постоянно наблюдение на речните нива в региона.

Областната администрация е в непрекъсната връзка с дежурните екипи по общините, като към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации.

Всички общини на територията на област Смолян разполагат с актуални планове за защита при бедствия и аварии и са в готовност за реакция при необходимост, допълни областният управител.

Прогноза за времето: Затопля се, но ще има и опасни явления
Виж още Прогноза за времето: Затопля се, но ще има и опасни явления

Ситуацията се следи постоянно, като при промяна на обстановката ще бъде предоставена допълнителна информация.

НИМХ прогнозира рязко покачване на речните нива в Беломорски водосборен басейн (Тунджа, Марица, Арда, Доспат, Места и Струма).

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
73248
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9607
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4293
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3589
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11935
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2657
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2984
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1086
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1545
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
902