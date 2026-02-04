България остава облачна и мъглива, с дъжд от югозапад и понижаващо се налягане; сняг в планините, риск от поледици в Дунавската равнина

През следващите 24 часа в България ще преобладава облачно време, а на места в низините и котловините ще има и мъгли. След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология за БТА.

Вятърът ще е слаб и в много райони ще отслабва до стихване, а в Североизточна България и в близост до северните планински склонове ще духа умерен юг-югоизточен вятър.

Минималните температури ще са предимно между минус 8° и минус 3°, с по-високи стойности в Южна България, а максималните ще бъдат между 4° и 9°, по-ниски в районите с трайна мъгла. За София се очаква минимална температура около минус 1° и максимална около 3°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, но през следващото денонощие ще се понижи чувствително.

По Черноморието облачността също ще е значителна, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 6° и 8°. Морската вода е с температура 5°-7°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, а над 2000 метра те ще преминават в сняг. Ще духа силен, на места бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра около 2°.

В четвъртък облачността ще се задържи, като на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в Рило-Родопската област, на отделни места в Източна България и в Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще са слаби, като там има условия за образуване на поледици.

В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Вятърът ще бъде до умерен, от югоизток. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, по-високи в източните и югозападните райони, а максималните между 7° и 12°, по-ниски в Северозападна България, където ще бъде мъгливо.

В петък валежите временно ще спрат, но по-късно след обяд от югозапад отново ще започне дъжд и бързо ще обхване страната. Количествата отново ще бъдат значителни в Рило-Родопската област. (НИМХ)