Екстремната жега засяга един на всеки трима души в света, сочи проучване
В в някои региони жегата ограничава активността на възрастните хора на открито между една четвърт и една трета от годината
The Guardian отразява ново проучване, според което една трета от световното население живее в райони, където "жегата сериозно ограничава активността".
Вестникът пише, че повишаващите се температури, причинени от продължаващото изгаряне на изкопаеми горива, затрудняват дори много млади и здрави възрастни да извършват основни физически дейности, като домакинска работа или качване по стълби през деня в разгара на лятото.
The Guardian отбелязва, че хората в "по-бедните страни или региони" са най-засегнати, като добавя, че в някои тропически и субтропически региони жегата ограничава активността на възрастните хора на открито между една четвърт и една трета от годината.