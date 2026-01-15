Европейски самолет ще проследява небесните реки, обвинявани за наводненията
Те причиняват наводнения на западния бряг на Северна Америка, но също така спомагат за попълването на водните запаси
Учените в Европа се готвят за първото си въздушно проучване на "атмосферните реки", тъй като "концентрираните потоци от водна пара пресичат Атлантическия океан и изливат обилни валежи върху континента".
Вестникът отбелязва, че американските метеоролози наблюдават тези "реки в небето" през последните десет години, тъй като те причиняват наводнения на западния бряг на Северна Америка, но също така спомагат за попълването на водните запаси.
Полетите над Северния Атлантик тази седмица "ще проучат условията, които предизвикват и поддържат потока на тези високопланински бури, натоварени с вода, на изток през океана", като отбелязват, че тези реки са "причината за бурите във Великобритания като Берт и Хенк през 2024 г. и Бабет през 2023 г.". Financial Times добавя, че "изследванията показват, че интензивността на атмосферните реки ще се увеличи с климатичните промени".