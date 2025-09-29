9505 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

До края на днешния ден ще бъде предимно облачно. На места ще превали дъжд, предимно слаб, а дневните температури ще са от 14 до 20 градуса. По-късно, с напредването на деня, валежите ще са на по-малко места и постепенно ще отслабват и спират.

През нощта облачността ще бъде променлива, по-значителна над южните и източни райони преди полунощ. В крайните североизточни и югозападни части все още ще превалява слабо, но в процес на спиране. Температурите в страната сутринта ще са от около 4 до десетина градуса. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър.

През деня ще има променлива облачност, намаляваща до незначителна по места. В Дунавската равнина и Тракия ще духа слаб до умерен западен вятър. Почти без валежи. Максималните температури ще достигнат 16 до 22 градуса. На континента най-топло е на Пиринеите, а най-ниски са температурите на север и североизток.

След кратка пауза утре, на Балканите ни очакват значителни валежи и хладно време.

В сряда облачността ще бъде променлива, до значителна, но ще има и слънчеви часове. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от северозапад, а на юг и по брега на морето - от североизток. Дневните температури ще са от 17 до 22 градуса. Привечер от запад облачността ще се увеличава и вплътнява и през нощта срещу четвъртък ще започнат превалявания от дъжд, отначало на запад.

Това ще бъде началото на продължителен и напоителен валежен процес, който ще сложи край на сушата на територията на по-голямата част от страната, поне в горните почвени слоеве.

В четвъртък ни очаква мрачно, есенно и дъждовно време. Валежите от дъжд ще обхванат по-голямата част от страната, първоначално без крайните североизточни райони - Добруджа. Температурите ще са от 5 до 10 градуса след обяд на места на запад до все още около 19-20 в крайните югозападни и източните райони. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.

Ще паднат съществени валежни количества, сумарно за процесите от началото на седмицата до петък включително на места до 100-120 литра на квадратен метър - това са 2-3 месечни норми в рамките на 3 дни. Поради тая причина не са изключени и локални наводнения, главно над западната половина на страната.

В планините, отначало по високите части, а впоследствие и в по-ниските, на места до 1300-1500 метра, валежите ще преминават в сняг.

В петък валежите от юг на север постепенно ще спират. Ще бъде ветровито, в Западна България - студено, с температури по високите полета от около 5 градуса до десетина в низините. В източните части ще бъде по-топло, с дневни температури до около и малко над 15. Вятърът ще се ориентира от запад.

В събота валежите ще спрат, а облачността ще бъде променлива до незначителна. В низините ще духа до умерен западен вятър, със силни пориви в Дунавската равнина. Минималните температури ще бъдат от около нула по високите полета на запад до 8-9 във ветровитите части на низините, а дневните - от 5-6 на запад до 15-ина градуса по морския бряг.

Неделя сутрин остава студено, с възможен мраз и слани по високите полета, но през деня ще се затопли и температурите ще достигнат 15 до 20 градуса. Облачността ще бъде предимно средна и висока, а вятърът - слаб.

Предвид динамичната и сложна обстановка в следващите дни, следете прогнозите ни през седмицата.