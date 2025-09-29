До края на днешния ден ще бъде предимно облачно. На места ще превали дъжд, предимно слаб, а дневните температури ще са от 14 до 20 градуса. По-късно, с напредването на деня, валежите ще са на по-малко места и постепенно ще отслабват и спират.

През нощта облачността ще бъде променлива, по-значителна над южните и източни райони преди полунощ. В крайните североизточни и югозападни части все още ще превалява слабо, но в процес на спиране. Температурите в страната сутринта ще са от около 4 до десетина градуса. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър.

През деня ще има променлива облачност, намаляваща до незначителна по места. В Дунавската равнина и Тракия ще духа слаб до умерен западен вятър. Почти без валежи. Максималните температури ще достигнат 16 до 22 градуса. На континента най-топло е на Пиринеите, а най-ниски са температурите на север и североизток.

След кратка пауза утре, на Балканите ни очакват значителни валежи и хладно време.

В сряда облачността ще бъде променлива, до значителна, но ще има и слънчеви часове. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от северозапад, а на юг и по брега на морето - от североизток. Дневните температури ще са от 17 до 22 градуса. Привечер от запад облачността ще се увеличава и вплътнява и през нощта срещу четвъртък ще започнат превалявания от дъжд, отначало  на запад.

Това ще бъде началото на продължителен и напоителен валежен процес, който ще сложи край на сушата на територията на по-голямата част от страната, поне в горните почвени слоеве.

В четвъртък ни очаква мрачно, есенно и дъждовно време. Валежите от дъжд ще обхванат по-голямата част от страната, първоначално без крайните североизточни райони - Добруджа. Температурите ще са от 5 до 10 градуса след обяд на места на запад до все още около 19-20 в крайните югозападни и източните райони. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.

Ще паднат съществени валежни количества, сумарно за процесите от началото на седмицата до петък включително на места до 100-120 литра на квадратен метър - това са 2-3 месечни норми в рамките на 3 дни. Поради тая причина не са изключени и локални наводнения, главно над западната половина на страната.

В планините, отначало по високите части, а впоследствие и в по-ниските, на места до 1300-1500 метра, валежите ще преминават в сняг.

В петък валежите от юг на север постепенно ще спират. Ще бъде ветровито, в Западна България - студено, с температури по високите полета от около 5 градуса до десетина в низините. В източните части ще бъде по-топло, с дневни температури до около и малко над 15. Вятърът ще се ориентира от запад.

В събота валежите ще спрат, а облачността ще бъде променлива до незначителна. В низините ще духа до умерен западен вятър, със силни пориви в Дунавската равнина. Минималните температури ще бъдат от около нула по високите полета на запад до 8-9 във ветровитите части на низините, а дневните - от 5-6 на запад до 15-ина градуса по морския бряг.

САЩ: Министърът на енергетиката атакува офшорната вятърна енергия и отхвърля климатичните промени
Виж още САЩ: Министърът на енергетиката атакува офшорната вятърна енергия и отхвърля климатичните промени

Неделя сутрин остава студено, с възможен мраз и слани по високите полета, но през деня ще се затопли и температурите ще достигнат 15 до 20 градуса. Облачността ще бъде предимно средна и висока, а вятърът - слаб.

Предвид динамичната и сложна обстановка в следващите дни, следете прогнозите ни през седмицата.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
29817
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
20564
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия Корнер
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия
15250
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
8219
ASUS ProArt и GoPro обединяват сили, за да оптимизират работните процеси на творците с помощта на изкуствен интелект IT
ASUS ProArt и GoPro обединяват сили, за да оптимизират работните процеси на творците с помощта на из...
2503
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3453
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1839
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3463
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
29
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1696