Франция и Италия настояват за изключване на торовете от въглеродната гранична такса на ЕС
Включването на торовете в тази група стоки би увеличило цените на селскостопанските изделия с над 25 на сто, според двете страни-членки на ЕС
Франция, и Италия призовават Европейската комисия да изключи внесените изкуствени торове от новия механизъм за коригиране на въглеродните граници (CBAM) на ЕС, който влезе в сила в началото на годината, съобщава Ройтерс.
Държавите членки твърдят, че изключението от CBAM, който добавя такси, свързани с емисиите, върху вносните стоки, е "необходимо, за да се защитят затруднените европейски земеделски производители", според информационната агенция.
Френските и италианските власти са загрижени, че селскостопанският сектор ще бъде изложен на "значително увеличение" на разходите, като френските власти оценяват, че цените на торовете могат да се повишат с около 25%, според Euronews.