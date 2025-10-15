Целта на Нова Зеландия за метана създава лош прецедент, предупреждават учените

Учените предупреждават, че решението на Нова Зеландия да постави по-малко амбициозна цел за намаляване на емисиите на метан създава тревожен прецедент, съобщава Bloomberg.

Вчера правителството обяви, че отслабва целта си за 2050 г. за намаляване на емисиите на метан от добитъка и други селскостопански източници до 14-24% спрямо нивата от 2017 г., вместо до 24-47%, обяснява информационната агенция: "Новата цел представлява подход "без допълнително затопляне", който има за цел да предотврати по-нататъшното допринасяне на метана за глобалното затопляне, а не да намали неговото въздействие, казва Джеймс Ренуик, професор по физическа география в Университета Виктория в Уелингтън, добавяйки, че това е "голяма крачка назад в амбициите и действията за климата".

Офисът на "Грийнпийс" в Нова Зеландия казва, че промяната в политиката "се равнява на пълно отричане на климатичните промени", съобщава Агенция Франс Прес.  

Във втора статия на Bloomberg се цитира министърът на земеделието Тод МакКлей, който казва, че правителството "е приело редица съвети и е работило в тясно сътрудничество с индустрията, за да се споразумее за практична цел, която да защити производството на храни, като същевременно значително намали емисиите от селското стопанство в Нова Зеландия.

Целта следва препоръките от "прегледа на научните данни за метана", публикуван миналата година, се посочва в началото.

Правителството също така е изключило данък върху метана от селското стопанство, като заявява, че намаленията ще бъдат постигнати чрез партньорства с индустрията и стимули за преработвателите, добавя статията.

Radio New Zealand (RNZ) цитира министъра на климатичните промени Саймън Уотс, който заяви, че е "наистина много важно... да се осигури сигурност на нашия селскостопански сектор", като добави, че "коригирането" на целта е "справедливо и прагматично".

Reuters също публикува статията, а друга статия на RNZ съобщава, че "земеделските производители са приветствали" новата цел.

 

 

