Емисиите на парникови газове се насочват към рекорд за тази година
Емисиите ще се увеличат с 1,1% в сравнение с нивата от 2024 г
Емисиите на парникови газове се насочват към рекорд през 2025 г., съобщава за Global Carbon Project Брад Плумер, цитиран от NYT.
Последният доклад на Global Carbon Project е широко отразен в медиите.
The New York Times съобщава, че според доклада светът е на път да достигне рекордно високи емисии от 38,1 млрд. тона CO2 през 2025 г.
Вестникът посочва, че това е увеличение с 1,1% в сравнение с нивата от 2024 г. и продължава:
"Сравнително малък брой страни са отговорни за по-голямата част от емисиите в света, като Китай е отговорен за 32%, САЩ за 13%, Индия за 8% и ЕС за 6%. Новият доклад съдържа едно изненадващо откритие: емисиите на Китай изглежда се стабилизират след десетилетия на главоломно нарастване, въпреки че има известна несигурност поради забавяния в събирането на данни."
Bloomberg цитира Пеп Канадел, изпълнителен директор на Global Carbon Project, който казва, че "въпреки че увеличението на емисиите е забавило темпото си от 2000-те години насам, "ние повтаряме това от твърде дълго време"".
Associated Press казва, че докладът "изчислява оставащ лимит от 170 млрд. тона CO2, за да се ограничи затоплянето до 1,5 °C спрямо нивата отпреди индустриализацията", което се равнява на четири години емисии при сегашния темп.