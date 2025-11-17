Емисиите на парникови газове се насочват към рекорд през 2025 г., съобщава за Global Carbon Project Брад Плумер, цитиран от NYT.

Още по темата

Последният доклад на Global Carbon Project е широко отразен в медиите.

The New York Times съобщава, че според доклада светът е на път да достигне рекордно високи емисии от 38,1 млрд. тона CO2 през 2025 г.

Вестникът посочва, че това е увеличение с 1,1% в сравнение с нивата от 2024 г. и продължава:

"Сравнително малък брой страни са отговорни за по-голямата част от емисиите в света, като Китай е отговорен за 32%, САЩ за 13%, Индия за 8% и ЕС за 6%. Новият доклад съдържа едно изненадващо откритие: емисиите на Китай изглежда се стабилизират след десетилетия на главоломно нарастване, въпреки че има известна несигурност поради забавяния в събирането на данни."

Bloomberg цитира Пеп Канадел, изпълнителен директор на Global Carbon Project, който казва, че "въпреки че увеличението на емисиите е забавило темпото си от 2000-те години насам, "ние повтаряме това от твърде дълго време"".

Associated Press казва, че докладът "изчислява оставащ лимит от 170 млрд. тона CO2, за да се ограничи затоплянето до 1,5 °C спрямо нивата отпреди индустриализацията", което се равнява на четири години емисии при сегашния темп.

 

 

ИЗБРАНО
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас Днес
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас
14124
Филм с българско участие спечели мечка на Берлинале Лайф
Филм с българско участие спечели мечка на Берлинале
5930
Божидар Саръбоюков победи легендата Тентоглу и стана балкански шампион Корнер
Божидар Саръбоюков победи легендата Тентоглу и стана балкански шампион
17743
Доналд Тръмп промени мнението си - митата за всички страни ще са не 10, а 15% Бизнес
Доналд Тръмп промени мнението си - митата за всички страни ще са не 10, а 15%
8377
"Светът не е подготвен за това". Задава се свръхразум IT
"Светът не е подготвен за това". Задава се свръхразум
15134
"Приказката" на братята от семейство Грим не е с щастлив край Impressio
"Приказката" на братята от семейство Грим не е с щастлив край
9375
Морските вълци съществуват - и ловуват по бреговете на тази държава(снимки/видео) Trip
Морските вълци съществуват - и ловуват по бреговете на тази държава(снимки/видео)
7038
Ястието, заради което Синатра отново и отново се връщал в това италианско заведение Вкусотии
Ястието, заради което Синатра отново и отново се връщал в това италианско заведение
3821