Емисиите ще се увеличат с 1,1% в сравнение с нивата от 2024 г

106 Снимка: iStock by Getty Images

Емисиите на парникови газове се насочват към рекорд през 2025 г., съобщава за Global Carbon Project Брад Плумер, цитиран от NYT.

Последният доклад на Global Carbon Project е широко отразен в медиите.

The New York Times съобщава, че според доклада светът е на път да достигне рекордно високи емисии от 38,1 млрд. тона CO2 през 2025 г.

Вестникът посочва, че това е увеличение с 1,1% в сравнение с нивата от 2024 г. и продължава:

"Сравнително малък брой страни са отговорни за по-голямата част от емисиите в света, като Китай е отговорен за 32%, САЩ за 13%, Индия за 8% и ЕС за 6%. Новият доклад съдържа едно изненадващо откритие: емисиите на Китай изглежда се стабилизират след десетилетия на главоломно нарастване, въпреки че има известна несигурност поради забавяния в събирането на данни."

Bloomberg цитира Пеп Канадел, изпълнителен директор на Global Carbon Project, който казва, че "въпреки че увеличението на емисиите е забавило темпото си от 2000-те години насам, "ние повтаряме това от твърде дълго време"".

Associated Press казва, че докладът "изчислява оставащ лимит от 170 млрд. тона CO2, за да се ограничи затоплянето до 1,5 °C спрямо нивата отпреди индустриализацията", което се равнява на четири години емисии при сегашния темп.