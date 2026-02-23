 

В редакционна статия вестник "Гардиън" предупреждава, че "крайнодясната" италианска министър-председателка Джорджия Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц "защитават пренебрежителен подход към постигането на растеж, който рискува да попречи на амбициите на Европа в областта на климата".

Тази "ос Берлин-Рим" "вече е успяла да отслаби плановете за забрана на продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили до 2030 г.", отбелязва вестникът и добавя:

"Италианско-германските призиви за по-голяма гъвкавост при постигането на целите за декарбонизация и атаките срещу регулаторни системи като ETS [система за търговия с емисии] имат потенциал да оправдаят пълно отклонение от целите за нулеви нетни емисии".

Това, според вестника, е "катастрофално късогледо" от икономическа и екологична гледна точка.

Обяснява се, че "Когато беше стартиран зеленият пакт, той беше правилно разгледан като средство за насърчаване на промените, необходими за постигане на конкурентоспособност на икономиките в ерата без изкопаеми горива. Конкуренцията от Китай подчерта важността на по-бързото придвижване в тази посока. Вместо това, нарастващото влияние на десния популизъм в целия континент води до нов консенсус за бавно придвижване."

 

 

