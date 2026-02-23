Тръмп твърди, че отмяната на климатичните мерки ще спести 1,3 трилиона долара. Изчисленията на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) са различни

Bloomberg съобщава, че решението на администрацията на Тръмп да отмени "констатацията за опасност" е свързано с "разходи, вариращи от стотици милиарди долари в най-ниския случай до над 1,5 трилиона в най-високия".

Тези цифри, според агенцията, произтичат от "собствените анализи на администрацията", публикувани в сряда в федералния регистър на САЩ.

Bloomberg отбелязва, че цифрите противоречат на твърдението на администрацията, че "отмяната на стандартите за климатични емисии за всички превозни средства и научните заключения, на които те се основават", ще спести на американците 1,4 трлн. долара.

 

 

