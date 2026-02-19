Производството на слънчева енергия в Индия може да се превърне в "жертва на собствения си успех", съобщава Bloomberg.

Още по темата

От 2020 г. насам правителствените мерки за увеличаване на местното производство на слънчева енергия са довели до "13-кратно увеличение на капацитета", което надхвърля местното търсене, съобщава агенцията.

Според Авинаш Хиранандани, управляващ директор на RenewSys India, използването на капацитета в заводите за сглобяване на модули в страната "е спаднало до около 40% от над 70%" през 2022-23 г. Хиранандани е цитиран от Bloomberg, че казва: "Това не е забавяне. Това е структурен излишък."

Business Standard съобщава, че Индия е инвестирала "над 13 млрд. долара за увеличаване на капацитета" в две водещи програми за разпределена слънчева енергия: слънчеви панели на покриви и слънчеви помпени агрегати за селското стопанство, добавяйки 35 GW капацитет за 15 месеца.

Междувременно Reuters съобщава, че инициативата на премиера Моди за слънчеви панели на покриви "не постига целите си въпреки големите субсидии". Шрея Джай, водещ енергиен анализатор в мозъчния тръст Climate Trends, казва пред информационната агенция:

"Нежеланието на банките да отпускат кредити и колебанието на щатите да насърчават програмата могат да провалят усилията на Индия да се откаже от въглищата."

 

 

ИЗБРАНО
Германският канцлер: Войната в Украйна ще продължи до военно или икономическо изтощение Днес
Германският канцлер: Войната в Украйна ще продължи до военно или икономическо изтощение
38575
За първи път български модел дефилира за Calvin Klein Лайф
За първи път български модел дефилира за Calvin Klein
8582
Почина легендарният треньор, който създаде "датския динамит" Корнер
Почина легендарният треньор, който създаде "датския динамит"
20115
До 15% доходност? Какво стои зад P2P моделa на инвестиране и за кого е подходящ Бизнес
До 15% доходност? Какво стои зад P2P моделa на инвестиране и за кого е подходящ
9950
Професор от Оксфорд предупреждава за "ефект Хинденбург" при изкуствения интелект IT
Професор от Оксфорд предупреждава за "ефект Хинденбург" при изкуствения интелект
8366
Звездата от Младежкия театър Кирил Недков за "очарователната мизерия" и голямата сцена Impressio
Звездата от Младежкия театър Кирил Недков за "очарователната мизерия" и голямата сцена
1005
Легендарна парижка пекарна е пред затваряне заради Gen Z Trip
Легендарна парижка пекарна е пред затваряне заради Gen Z
2647
Заситете апетита си за сладко без печене и само с тези 3 съставки Вкусотии
Заситете апетита си за сладко без печене и само с тези 3 съставки
1533
Обичат и заслужават да бъдат обичани: Трите зодии с най-чисти сърца Zodiac
Обичат и заслужават да бъдат обичани: Трите зодии с най-чисти сърца
2596