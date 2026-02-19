От 2020 г. насам правителствените мерки довели до 13-кратно увеличение на капацитета за производство

Производството на слънчева енергия в Индия може да се превърне в "жертва на собствения си успех", съобщава Bloomberg.

От 2020 г. насам правителствените мерки за увеличаване на местното производство на слънчева енергия са довели до "13-кратно увеличение на капацитета", което надхвърля местното търсене, съобщава агенцията.

Според Авинаш Хиранандани, управляващ директор на RenewSys India, използването на капацитета в заводите за сглобяване на модули в страната "е спаднало до около 40% от над 70%" през 2022-23 г. Хиранандани е цитиран от Bloomberg, че казва: "Това не е забавяне. Това е структурен излишък."

Business Standard съобщава, че Индия е инвестирала "над 13 млрд. долара за увеличаване на капацитета" в две водещи програми за разпределена слънчева енергия: слънчеви панели на покриви и слънчеви помпени агрегати за селското стопанство, добавяйки 35 GW капацитет за 15 месеца.

Междувременно Reuters съобщава, че инициативата на премиера Моди за слънчеви панели на покриви "не постига целите си въпреки големите субсидии". Шрея Джай, водещ енергиен анализатор в мозъчния тръст Climate Trends, казва пред информационната агенция:

"Нежеланието на банките да отпускат кредити и колебанието на щатите да насърчават програмата могат да провалят усилията на Индия да се откаже от въглищата."