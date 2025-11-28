В редакционна статия вестник "Гардиън" пише, че макар COP30 да "приключи без значителен пробив", преговорите "се задържаха на едно ниво, когато крахът им изглеждаше неизбежен".

Green Transition

Вестникът добавя: "Това трябва да бъде предупреждение: на конференцията на страните през следващата година трябва да се постигне по-добро споразумение между богатия и бедния свят."

Добавя се, че докато развиващите се страни не са съгласни по редица въпроси - като редкоземните минерали и премахването на изкопаемите горива - глобалният юг като цяло е съгласен с "прост принцип: неговите нации трябва да бъдат подготвени да преживеят климатична криза, която не са създали". Финансирането на мерките за борба с климатичните промени обаче е "трудно за приемане в глобалния север", отбелязва вестникът.

В заключение в редакционната статия се казва: "COP30 подчерта една проста реалност: само като преодолее символизма и егоизма, светът може да си осигури бъдеще." Няколко други медии публикуват коментари за COP30.

Колумнистката Лара Уилямс пише в Bloomberg, че разочарованието от COP30 по отношение на изкопаемите горива "усилва призивите да се притесняваме по-малко за преговорите и повече за изпълнението на вече договореното".

За Climate Home News изследователката Ямина Сахеб и докторантката Ана Диас-Видал казват, че "споразумението от COP30 mutirão е било само празни приказки".

Стратегът по климатична дипломация Алекс Скот пише за Backchannel за това, което резултатите от Белем показват за ролята на лидерството на председателството на COP.

В климатично скептичния Daily Telegraph, заместник-главният редактор Бен Марлоу пише, че "със сигурност е време да се сложи край" на "безсмислените разговори за добродетелност" на климатичните срещи на ООН.

 

 

ИЗБРАНО
Радостин Василев и Благой Георгиев се прибраха от Дубай (снимки) Днес
Радостин Василев и Благой Георгиев се прибраха от Дубай (снимки)
71822
Малко момиченце живеещо в огромна мизерия грабва сърцата на зрителите на "Бригада Нов дом“ Лайф
Малко момиченце живеещо в огромна мизерия грабва сърцата на зрителите на "Бригада Нов дом“
9992
"Никога не предаде ЦСКА и приятелите си". Стотици се простиха с легендата Джони Велинов Корнер
"Никога не предаде ЦСКА и приятелите си". Стотици се простиха с легендата Джони Велинов
24868
Адемов: Всички пенсии ще бъдат увеличени от 1 юли Бизнес
Адемов: Всички пенсии ще бъдат увеличени от 1 юли
9210
Бюджетният iPhone 17e е тук. Колко струва в България? IT
Бюджетният iPhone 17e е тук. Колко струва в България?
1787
Проф. Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за войната от 1877-1878 г. Impressio
Проф. Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за войната от 1877-1878 г.
959
Заради отменени резервации от Израел и Близкия изток в Банско искат помощ от държавата Trip
Заради отменени резервации от Израел и Близкия изток в Банско искат помощ от държавата
9802
За 20 минути: Пилешки хапки в медено-чеснов сос Вкусотии
За 20 минути: Пилешки хапки в медено-чеснов сос
1857
3 знака, които ще имат късмет на 5 март Zodiac
3 знака, които ще имат късмет на 5 март
874