Според Телеграф, е време да се сложи край на "безсмислените разговори за добродетелност" на климатичните срещи

325 Снимка: Getty Images

В редакционна статия вестник "Гардиън" пише, че макар COP30 да "приключи без значителен пробив", преговорите "се задържаха на едно ниво, когато крахът им изглеждаше неизбежен".

Вестникът добавя: "Това трябва да бъде предупреждение: на конференцията на страните през следващата година трябва да се постигне по-добро споразумение между богатия и бедния свят."

Добавя се, че докато развиващите се страни не са съгласни по редица въпроси - като редкоземните минерали и премахването на изкопаемите горива - глобалният юг като цяло е съгласен с "прост принцип: неговите нации трябва да бъдат подготвени да преживеят климатична криза, която не са създали". Финансирането на мерките за борба с климатичните промени обаче е "трудно за приемане в глобалния север", отбелязва вестникът.

В заключение в редакционната статия се казва: "COP30 подчерта една проста реалност: само като преодолее символизма и егоизма, светът може да си осигури бъдеще." Няколко други медии публикуват коментари за COP30.

Колумнистката Лара Уилямс пише в Bloomberg, че разочарованието от COP30 по отношение на изкопаемите горива "усилва призивите да се притесняваме по-малко за преговорите и повече за изпълнението на вече договореното".

За Climate Home News изследователката Ямина Сахеб и докторантката Ана Диас-Видал казват, че "споразумението от COP30 mutirão е било само празни приказки".

Стратегът по климатична дипломация Алекс Скот пише за Backchannel за това, което резултатите от Белем показват за ролята на лидерството на председателството на COP.

В климатично скептичния Daily Telegraph, заместник-главният редактор Бен Марлоу пише, че "със сигурност е време да се сложи край" на "безсмислените разговори за добродетелност" на климатичните срещи на ООН.