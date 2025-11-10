Климатичните промени, причинени от човешка дейност, са увеличили разрушителните ветрове и проливните дъждове, предизвикани от урагана "Мелиса", както и температурите и влажността, които са подхранили бурята. Това съобщава АП, позовавайки се на анализ, публикуван в четвъртък.

"Мелиса" беше един от най-мощните атлантически урагани, достигнали сушата, и донесе опустошителни метеорологични условия в Ямайка, Хаити, Доминиканската република и Куба, причинявайки десетки жертви в Карибите. Покриви на къщи бяха откъснати, болници - повредени, пътища - блокирани от свлачища, а земеделски площи - напълно унищожени.

Бързият анализ на организацията World Weather Attribution (WWA) установява, че климатичните промени са увеличили максималната скорост на вятъра на "Мелиса" със 7% и са направили валежите с 16% по-интензивни. Според учените температурата и влажността, при които бурята се е засилила, са станали шест пъти по-вероятни вследствие на климатичните промени спрямо условията в доиндустриалната епоха.

Т.нар. "бързи анализи" на причините са изследвания, които проучват влиянието на климатичните промени върху екстремни метеорологични явления и сравняват как те биха изглеждали в свят без глобално затопляне. Обикновено се публикуват дни или седмици след подобни събития.

"Мелиса" бавно премина през региона, поглъщайки огромно количество енергия от необичайно топлите океански води. Анализът посочва, че температурите на океана по пътя на бурята през Карибите са били с около 1,4 градуса по Целзий по-високи от нивата отпреди индустриализацията.

"По-топлите океански температури всъщност са двигателят на ураганите - колкото по-топли са водите, толкова по-силни ветрове може да се развият", обяснява климатологът Теодор Кипинг от WWA, съавтор на анализа.

"Мелиса" е четвъртата буря в Атлантическия океан тази година, която преживява рязко усилване — процес, при който максималната устойчива скорост на вятъра се увеличава с поне 30 възела (около 56 км/ч) в рамките на 24 часа.

"Такъв ураган би имал приблизително с 16 км/ч по-слаби ветрове в прединдустриалния климат", посочва Кипинг. Той добавя, че изследванията показват пряка връзка между скоростта на вятъра и икономическите щети, което означава, че "Мелиса" би била по-малко разрушителна при по-ниска скорост на вятъра.

Учените отдавна свързват тенденцията към по-бързо засилване на ураганите в Атлантическия океан с климатичните промени, причинени от човека. Изпусканите в атмосферата парникови газове, като въглероден диоксид, задържат повече топлина и водни пари, а затоплените океани осигуряват на ураганите повече "гориво", което им позволява да изливат по-силни дъждове и да се усилват по-бързо.

