Гъста мъгла блокира движението през Босфора
Корабите изчакват на котва в открито море, докато протокът бъде отворен отново
От снощи корабоплаването през протока Босфор край Истанбул е спряно и в двете направления, съобщава БТА.
Мярката е въведена заради гъста мъгла, която от снощи е обхванала мегаполиса.
В съобщение на Генералната дирекция за брегова охрана към Министерството на транспорта и инфраструктурата се посочва, че видимостта е намаляла до критични стойности, което налага затварянето на Босфора.
Корабите изчакват на котва в открито море, докато протокът бъде отворен отново.
Очакванията са движението през Босфора да се възстанови след разсейването на мъглата