Гърция предупреждава за рязко покачване на Марица и Арда
Властите в Орестиада предупредиха за възможно рязко покачване на Марица и Арда заради контролирани изпускания от български язовири след обилни валежи
Общинската управа в Орестиада, в Североизточна Гърция, предупреди жителите за очаквано постъпване на големи водни количества по реките Марица (Еврос) и Арда през следващите часове, предаде телевизия Скай.
Местната администрация призовава населението и земеделските производители да не се придвижват, да не работят и да не извършват каквито и да било дейности в близост до речните корита, както и да са подготвени за възможно покачване на водните нива.
През изминалата нощ в България започна контролирано изпускане на водни количества от язовирите "Кърджали" и "Студен кладенец" на река Арда през преливниците, поради увеличени обеми след значителните валежи в Родопите.
След язовир "Ивайловград" река Арда навлиза на гръцка територия, където се влива в р. Марица, която образува границата между Гърция и Турция.