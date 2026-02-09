Сняг ще вали днес и утре главно в планините и северозападните райони

28078 Снимка: iStock by Getty Images

Динамичното време над страната ще продължи и през тази седмица.

Днес над страната ще бъде облачно. С умерен вятър от североизток ще нахлува студен въздух. Сняг ще превалява в северозападните райони и Предбалкана, а южно от Стара планина ще вали предимно слаб дъжд, на отделни места около планините. В планините ще превалява сняг.

Дневните температури ще са от около 1-2 на север до десетина градуса в крайните югозападни райони, които са защитени от североизточния пренос.

През нощта ще бъде облачно. Над западната половина на страната ще превалява сняг, в крайните югозападни райони -дъжд и сняг. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат от около минус 4 на север до плюс 3-4 в крайните югозападни и югоизточни райони.

През деня преваляванията постепенно ще спират почти навсякъде. Вятърът от изток и североизток ще бъде слаб. Дневните температури ще бъдат от около нула до 5-6 градуса.

На континента най-студено остава на североизток. Там температурите ще падат до и под минус 15 градуса.

Най-топло е в западните части, като на Пиринеите ще има стойности, близки до 20 градуса. Там обаче ще бъде облачно, на много места отново с валежи от дъжд. У нас, на Балканите отново ще нахлува студен въздух от североизток, но това вече ще бъде сравнително кратък процес и още от следващите дни температурите ще тръгват нагоре.

В нашата страна в сряда вятърът ще се ориентира от юг и повишението на температурите ще продължи. Минималните ще бъдат около нулата - от минус 2-3 до 2-3 градуса над нея.

През деня ще има променлива облачност, а температурите след обяд ще са от 2 до 8-9 градуса.

В четвъртък в източните райони вече ще има максимални стойности, близки до 15 градуса, малко по-хладно ще остава на северозапад.

В петък ще бъде дъждовно и по-хладно, с температури през деня от 5 до 10-12 градуса.

В събта и неделя ще бъде меко за февруари, с температури денем от 10 до 15 градуса в повечето места, но са възможни и по-високи, близки до 20 градуса стойности на местата, чувствителни на южен вятър. Ще има и превалявания от дъжд, по високите части на планините - от сняг, според сегашните сценарии - по-значителни в неделя. Малко по-ниски ще остават температурите на северозапад.