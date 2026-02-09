Динамичното време над страната ще продължи и през тази седмица.

Още по темата

Днес над страната ще бъде облачно. С умерен вятър от североизток ще нахлува студен въздух. Сняг ще превалява в северозападните райони и Предбалкана, а южно от Стара планина ще вали предимно слаб дъжд, на отделни места около планините. В планините ще превалява сняг.

Дневните температури ще са от около 1-2 на север до десетина градуса в крайните югозападни райони, които са защитени от североизточния пренос.

През нощта ще бъде облачно. Над западната половина на страната ще превалява сняг, в крайните югозападни райони -дъжд и сняг. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат от около минус 4 на север до плюс 3-4 в крайните югозападни и югоизточни райони.

През деня преваляванията постепенно ще спират почти навсякъде. Вятърът от изток и североизток ще бъде слаб. Дневните температури ще бъдат от около нула до 5-6 градуса.

На континента най-студено остава на североизток. Там температурите ще падат до и под минус 15 градуса.

Най-топло е в западните части, като на Пиринеите ще има стойности, близки до 20 градуса. Там обаче ще бъде облачно, на много места отново с валежи от дъжд. У нас, на Балканите отново ще нахлува студен въздух от североизток, но това вече ще бъде сравнително кратък процес и още от следващите дни температурите ще тръгват нагоре.

В нашата страна в сряда вятърът ще се ориентира от юг и повишението на температурите ще продължи. Минималните ще бъдат около нулата - от минус 2-3 до 2-3 градуса над нея.

През деня ще има променлива облачност, а температурите след обяд ще са от 2 до 8-9 градуса.

В четвъртък в източните райони вече ще има максимални стойности, близки до 15 градуса, малко по-хладно ще остава на северозапад.

В петък ще бъде дъждовно и по-хладно, с температури през деня от 5 до 10-12 градуса. 

В събта и неделя ще бъде меко за февруари, с температури денем от 10 до 15 градуса в повечето места, но са възможни и по-високи, близки до 20 градуса стойности на местата, чувствителни на южен вятър. Ще има и превалявания от дъжд, по високите части на планините - от сняг, според сегашните сценарии - по-значителни в неделя. Малко по-ниски  ще остават температурите на северозапад.

 

 

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
74706
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9657
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4306
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3594
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11964
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2722
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2990
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1105
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1592
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
922