Цената на въглеродните емисии в сградите ще повиши разходите за отопление в целия ЕС от 2028 г. нататък, а Хърватия се очаква да бъде сред страните с най-рязко увеличение на цените, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на проучване на фондация "Бертелсман".

От 2028 г. цената на емисиите парникови газове от сградите и пътния транспорт ще се определя в рамките на единния пазар за въглеродни емисии в ЕС, което ще насърчи домакинствата и бизнеса постепенно да спрат да използват изкопаеми горива.

Очаква се новият подход да засегне около 103 милиона домакинства в ЕС. Цената на един тон емисии въглероден диоксид се очаква да бъде 60 евро, което ще увеличи средните годишни разходи за отопление със 17 евро на домакинство, но ще има значителни регионални различия.

В някои части на Централна и Източна Европа годишните разходи за отопление на домакинствата биха могли да се увеличат със 100-400 евро, тъй като изкопаемите горива все още се използват широко, а въглеродните емисии не са включени в цените им.

Очаква най-голямо да е увеличението в Полша (372 евро на домакинство), следвана от Словакия (243 евро), Хърватия (207 евро) и Словения (198 евро).

За разлика от Източна Европа, в някои страни, където цената на въглеродните емисии вече е включена в сметките за отопление, може има спад в разходите. При 60 евро на тон въглероден диоксид сметките за отопление на домакинствата в Швеция може да спаднат с 273 евро в Швеция, а в Дания - сък 102 евро.

