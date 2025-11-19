Валежите в страната са на рекордно ниски нива, а язовирите са почти празни

Иран започва да сее облаци, за да предизвика дъжд по време на най-тежката суша от десетилетия

BBC News съобщава, че властите в Иран са "пръскали облаците с химикали, за да предизвикат дъжд, в опит да се борят с най-тежката суша в страната от десетилетия".

Медията добавя: "Процесът, известен като засяване на облаци, е бил проведен над басейна на езерото Урмия в събота, съобщи официалната иранска информационна агенция Irna...

Валежите са на рекордно ниски нива, а язовирите са почти празни.

Миналата седмица президентът Масуд Пезешкиан предупреди, че ако скоро не завали достатъчно дъжд, водоснабдяването на Техеран може да бъде ограничено и хората да бъдат евакуирани от столицата.

Засяването на облаци включва инжектиране на химически соли, включително сребърен или калиев йодид, в облаците чрез самолети или чрез генератори на земята.

Водна пара може да се кондензира по-лесно и да се превърне в дъжд... Иранската метеорологична организация съобщи, че валежите са намалели с около 89% тази година в сравнение с дългосрочната средна стойност, съобщи Irna.

"В момента преживяваме най-сухата есен, която страната е преживяла през последните 50 години", добави тя. The Guardian има статия с заглавие: "Климатична криза или предупреждение от Бога? Иранците отчаяно търсят отговори, докато водата изсъхва."