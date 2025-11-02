Покачването на морското равнище, наводненията и ерозията на бреговете могат да доведат до изчезването на близо 20% от плажовете на Италия до 2050 г., съобщава агенция АНСА, позовавайки се на доклад на Италианското географско дружество, цитирано от БТА.

Според учените, до края на века застрашените плажни зони могат да достигнат 40%. Най-голяма опасност за плажовете се очертава в северната част на Адриатическо море, както и в някои райони на Тоскана, Южна Кампания и остров Сардиния. Докладът посочва, че промените могат да засегнат и критичната инфраструктура - половината от пристанищните съоръжения и над 10% от земеделските земи.

Лагуните и влажните зони, включително делтата на река По и Венецианската лагуна, също са изложени на риск. Освен това, 57% от всички туристически места за настаняване се намират в крайбрежните градове, където неконтролираното развитие на туризма допълнително утежнява ситуацията.

Експертите предупреждават, че около 800 000 души могат да се окажат в бъдеще в потенциалните зони за наводнения и вероятно ще трябва да бъдат евакуирани в по-безопасни райони, допълва АНСА.

