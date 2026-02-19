САЩ подновява заплахата да се оттегли от МАЕ заради мерките за климата
Различията стават все по-очевидни, като САЩ отстъпват от ангажиментите си за климата
Още по темата
САЩ повториха заплахите си да напуснат Международната енергийна агенция (МЕА), освен ако организацията не намали защитата на климата и не се фокусира върху енергийната сигурност, съобщава Bloomberg.
Медията цитира американския министър на енергетиката Крис Райт, който казва, че "определено не сме доволни" и че МЕА трябва да претърпи реформи, "за да останат САЩ дългосрочен член".
Медията посочва, че МЕА "не коментира веднага" тези изказвания.
В интервю за Financial Times днес обаче шефът на МЕА Фатих Бирол казва, че "разрушаването на световния ред" води до разделение в глобалната енергийна политика.
Вестникът посочва, че Бирол счита, че различията стават все по-очевидни, като САЩ отстъпват от ангажиментите си за климата, а Китай и Европа продължават да насърчават електрификацията.
Той казва пред Financial Times, че климатичните промени "отстъпват в международната политическа програма".