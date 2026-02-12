В Германия отслабва подкрепата за енергийния преход и мерките срещу климатичните промени
Две трети от анкетираните очакват енергийният преход да промени значително облика на Германия
Обществената подкрепа в Германия за енергийния преход и за мерките срещу климатичните промени е намаляла. Това показват изводите от най-новото представително изследване на обществените нагласи на института "Аленсбах" (Allensbach), направено в края на 2025 г. по поръчка на фондация "Бе Ем Ве Херберт Квант" (BMW Foundation Herbert Quandt), предаде ДПА.
Делът на германците, които казват, че са "много загрижени за последствията от климатичните промени", се е понижил осезаемо през последните години. В периода 2010-2019 г. този дял се е увеличил от 29 на 51 процента и е останал приблизително толкова висок до 2022 г. След това обаче е спаднал до 36 процента, а според най-актуалните данни вече е 33 процента.
Експертите от "Аленсбах" свързват промяната с наслагването на няколко кризи, от икономическите трудности до войната в Украйна, както и с растящата несигурност за общите икономически перспективи.
Около 43 процента от запитаните смятат, че решението на Германия да прекрати използването на ядрена енергия и да ускори разширяването на възобновяемите източници е правилно, докато 37 процента са убедени, че тези политики са погрешни. Проучването отчита, че неодобрението е особено изразено в Източна Германия, сред хората с по-ниски доходи и сред привържениците на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) и на Свободната демократическа партия (FDP).
През последната година сред поддръжниците на енергийния преход делът на онези, които смятат, че Германия предприема правилните действия, е намалял от 52 на 33 процента. В по-общ план 37 процента възприемат енергийния преход най-вече като риск, докато 28 процента го разглеждат като възможност.
Изследването установява още, че две трети от анкетираните очакват енергийният преход да промени значително облика на Германия, с повече вятърни турбини и нови електропроводи.
Представителното проучване на "Аленсбах" е проведено сред 1029 граждани на Германия на възраст над 16 години в периода 22 ноември-4 декември 2025 година.