Китай ще "увеличи значително" доставките на енергия от нефосилни източници до 2030 г. и ще ги удвои до 2035 г. в сравнение с нивата от 2025 г., според изявление на Ван Чанлин, заместник-председател на Националната комисия за развитие и реформи, за което съобщава Bloomberg.

Медията обяснява, че тези коментари "изясняват смисъла на 10-годишния план за действие за удвояване на енергията от нефосилни източници, който беше обявен за първи път миналия месец в 15-ия петгодишен план". Преди това, според Bloomberg, не беше ясно дали планът се отнася за производството или за капацитета - и кога са началната и крайната дата. Статията отбелязва, че анализаторите виждат това като "импулс за зелените цели на Пекин".

Междувременно китайските производители на соларни панели заявяват, че нарастващото глобално търсене на възобновяеми енергийни източници, произтичащо от прекъсването на доставките на петрол, причинено от войната в Иран, "е малко вероятно да облекчи значително свръхкапацитета в сектора", съобщава Reuters.

Агенцията цитира анонимен мениджър от соларния сектор, който казва, че увеличенията на цените и глобалното търсене няма да окажат сериозно влияние върху общата динамика на търсенето и предлагането.

В същото време правителството ще наложи "пожизнена отговорност" за инвестиционните решения на длъжностните лица, за да "затегне контрола върху държавните разходи и да се справи с излишния капацитет в индустрията", според финансовото издание Caixin.

От друга страна, коментар на държавната информационна агенция Xinhua посочва, че "привлекателните варианти за чиста енергия на Китай се открояват като крайъгълен камък на трайната стабилност на страната", докато светът се бори с опасения относно енергийната сигурност.

 

 

