Блокадата на доставките на гориво, наложена от администрацията на Тръмп срещу Куба, доведе до масови прекъсвания на електрозахранването

Блокадата на доставките на гориво, наложена от администрацията на Тръмп срещу Куба, доведе до масови прекъсвания на електрозахранването, недостиг на газ, боклуци по улиците и хуманитарна криза - но също така и до бум в изграждането на соларни инсталации.

През 2025 г. карибската нация е произвела 10% от електроенергията си от възобновяеми източници, което е скок от 3,6% през 2024 г., според Росел Гуера Кампаня, директор на Дирекцията за възобновяема енергия в Министерството на енергетиката и мините на Куба.

Повишената зависимост на Куба от възобновяемите енергийни източници е продиктувана от крайна необходимост.

След издаването на изпълнителния указ на президента Доналд Тръмп през януари 2026 г., налагащ мита върху страните, които доставят петрол на Куба, доставките на бензин и дизел са оскъдни, което принуждава много жители да останат у дома.

"Улиците приличат на град-призрак", каза Майкъл Галант, старши сътрудник по научни изследвания и връзки с обществеността в Центъра за икономически и политически изследвания, който посети Куба по работа през март.

Галант описа ситуацията като "изключително тежка" и "видимо по-лоша" от това, което е видял при предишни посещения.

Камионите за боклук не могат да работят без гориво, така че отпадъците се трупат по улиците на градовете и създават благоприятна среда за размножаване на комарите, които разпространяват болести като денга и чикунгуня. Алтернативата е да се изгарят отпадъците, което замърсява въздуха.

Експерти на ООН осъдиха блокадата на горивото през февруари.

"Изпълнителната заповед на САЩ, налагаща блокада на горивото за Куба, е сериозно нарушение на международното право и сериозна заплаха за демократичния и справедлив международен ред", заявиха те.

Жителите на Хавана и Морон, в центъра на главния остров на Куба, изразиха своето недоволство, като удряха тенджери и тигани по всяко време на денонощието.

Залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ през януари засили кризата, тъй като Венецуела преди това беше един от основните доставчици на петрол за Куба. През февруари Тръмп разреши възобновяването на някои видове внос на венецуелски петрол, но това не спря енергийната криза. Други страни, които преди това доставяха петрол, прекъснаха доставките за Куба под заплахата от американски мита.