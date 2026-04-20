Афганистан е изключен от преговорите на ООН за климата и има ограничен достъп до климатично финансиране от 2021 г. насам

Как климатичните промени влияят на живота в Афганистан

По-рано този месец силни валежи, поройни наводнения и свлачища засегнаха големи части от Афганистан, повредиха хиляди домове, унищожиха посеви, мостове и пътища и отнеха близо 100 човешки живота.

Наводненията, за които се съобщава, че са засегнали 74 000 души в 31 от общо 34 провинции, са поредната метеорологична катастрофа за страната. През последните години местните общности понасят тежестта на повтарящи се поройни наводнения, засушавания и свлачища.

Хамид Хакими, старши сътрудник в South Asia Center към Atlantic Council, обяснява, че щетите по реколтата ще се усетят особено силно, тъй като продоволствената сигурност в тази континентална страна и без това е под напрежение заради блокирането на основната транзитна търговска артерия през Пакистан и международните санкции, които са замразили дългосрочната помощ за развитие.

Абдулхади Ачакзай, основател и главен изпълнителен директор на Environmental Protection Trainings and Development Organization (EPTDO), афганистанска неправителствена организация, определи наводненията в Афганистан като "хронична ситуация".

Ачакзай, чиято организация изпълнява проекти, подпомагащи градски и селски общности да се адаптират към климатичните въздействия, посочва, че климатичните промени засягат страната по четири основни начина: екстремна суша, екстремни температури, "природни опасности", включително свлачища и прашни бури, и накрая поройни наводнения. Той каза:

Афганистан е сред държавите с най-висока уязвимост към климатичните промени и е класиран на 176 място от 187 в "global adaptation index" на Университета Нотр Дам.

Средната температура в страната се е повишила от 12,2C през 1960 г. до 14,2C през 2024 г., според портала за знания на Световната банка за климатичните промени. Засушаването е широко разпространено, тежко и продължително, като подкопава продоволствената и водната сигурност в страна, в която много хора се занимават със земеделие за собствено изхранване.

В същото време екстремните метеорологични явления са водещият фактор за вътрешно разселване. Над три четвърти от 710 000 души, които са се преместили в рамките на Афганистан през 2024 г., са го направили поради "екологични опасности", като суша и наводнения, според скорошна оценка на уязвимостта към климатични рискове на Международната организация по миграция.

Трудности с финансирането

Въпреки че усеща ефектите от екстремното време, Афганистан е изключен от преговорите на ООН за климата и има ограничен достъп до климатично финансиране от 2021 г. насам. (Правителството присъства на COP29 в Баку като гости на азербайджанските домакини, но не участва във формалните преговори.)

Причината е, че международната общност не признава правителството на талибаните, което отново пое властта през 2021 г., заради ситуацията с правата на човека и репресиите срещу жените и момичетата в частност.

Почти цялото финансиране от ключови климатични фондове е спряно, с изключение на няколко проекта, при които агенции на ООН и НПО действат едновременно като "заявител" и "партньор по изпълнението".

Според скорошен анализ на Berghof Foundation помощта от климатичните фондове на ООН е спаднала от 5,9 млн. долара годишно за периода 2014-20 до 3,9 млн. долара годишно за 2021-24. Анализът посочва още, че многостранни банки за развитие са предоставили допълнителни 337 млн. долара, обозначени като "климатично финансиране", през 2021-23.

Ачакзай, чиято организация присъства ежегодно на климатичната среща на върха COP в качеството на наблюдател, в миналото е бил единственият делегат от Афганистан на конференцията.

Той призовава UNFCCC да приеме последния климатичен план на страната и да намери "алтернативно решение", което да даде на хората в Афганистан глас в преговорите. Той каза: