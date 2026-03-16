Най-горещите години, регистрирани досега, обикновено са години, в които Ел Ниньо е активен

Според американските синоптици до септември ще се формира Ел Ниньо, който ще доведе до затопляне на планетата

Учените от Американския център за климатични прогнози предвиждат 62% вероятност през лятото на северното полукълбо да се появи Ел Ниньо, което затопля океаните, като вероятността се увеличава още повече през есента, съобщава Bloomberg.

Медията отбелязва, че феноменът, който, както обяснява, има "далеко достигащи последици" върху глобалните климатични модели, е на път да добави допълнителна топлина към планетата, която бързо се затопля поради климатичните промени, причинени от човека.

В репортажа си NPR посочва, че "най-горещите години, регистрирани досега, обикновено са години, в които Ел Ниньо е активен" - динамика, която се прояви през 2023 и 2024 г., най-горещите години, регистрирани досега.

NPR цитира американския климатолог д-р Даниел Суейн, който казва: "Въпреки че данните все още са предварителни, това може да бъде много значимо събитие през 2026 г., което да продължи и през 2027 г."