Според американските синоптици до септември ще се формира Ел Ниньо, който ще доведе до затопляне на планетата

Още по темата

Учените от Американския център за климатични прогнози предвиждат 62% вероятност през лятото на северното полукълбо да се появи Ел Ниньо, което затопля океаните, като вероятността се увеличава още повече през есента, съобщава Bloomberg.

Медията отбелязва, че феноменът, който, както обяснява, има "далеко достигащи последици" върху глобалните климатични модели, е на път да добави допълнителна топлина към планетата, която бързо се затопля поради климатичните промени, причинени от човека.

В репортажа си NPR посочва, че "най-горещите години, регистрирани досега, обикновено са години, в които Ел Ниньо е активен" - динамика, която се прояви през 2023 и 2024 г., най-горещите години, регистрирани досега.

NPR цитира американския климатолог д-р Даниел Суейн, който казва: "Въпреки че данните все още са предварителни, това може да бъде много значимо събитие през 2026 г., което да продължи и през 2027 г."

 

 

ИЗБРАНО
Стефка Костадинова обяви, че влиза в листите на ДПС Днес
Стефка Костадинова обяви, че влиза в листите на ДПС
30251
Червеният килим на "Оскар"-ите разцъфтя в пролетни тонове (снимки) Лайф
Червеният килим на "Оскар"-ите разцъфтя в пролетни тонове (снимки)
158328
Синер показа нерви от стомана в голям финал, за да се нареди до Федерер и Джокович Корнер
Синер показа нерви от стомана в голям финал, за да се нареди до Федерер и Джокович
5195
Пазарът на имоти след еврото: повече продавачи, по-предпазливи купувачи и признаци за забавяне на ценовия ръст Бизнес
Пазарът на имоти след еврото: повече продавачи, по-предпазливи купувачи и признаци за забавяне на це...
19953
Учени откриха как се образуват тежки елементи като златото и платината IT
Учени откриха как се образуват тежки елементи като златото и платината
2895
"Живот страшен и все пак много хубав" - историята на Пенка Касабова, създала световната оперна звезда Борис Христов Impressio
"Живот страшен и все пак много хубав" - историята на Пенка Касабова, създала световната оперна звезд...
1003
Идва краят на евтините самолетни билети и масовите екскурзии заради кризата в Близкия изток Trip
Идва краят на евтините самолетни билети и масовите екскурзии заради кризата в Близкия изток
3844
Запечен цял карфиол с ароматни подправки Вкусотии
Запечен цял карфиол с ароматни подправки
1876
Тези 4 зодии трябва незабавно да се погрижат за здравето си през пролетта Zodiac
Тези 4 зодии трябва незабавно да се погрижат за здравето си през пролетта
1602