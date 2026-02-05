Лоши са атмосферните условия за туризъм в планините, съобщиха от ПСС
По прогнозни данни в планините ще се задържи предимно облачно
Атмосферните условия в планините са неблагоприятни за туризъм, информираха БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК). През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти.
Времето е облачно и мъгливо. Над 1500 м превалява сняг, а под 1500 м - дъжд.
По прогнозни данни в планините ще се задържи предимно облачно. Следобед и към привечер от югозапад се очакват валежи от дъжд, а над 2000 метра - от сняг. Ще духа силен, бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра - около 2°.