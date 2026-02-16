През изминалата нощ силни бури обхванаха голяма част от Западна Турция. В окръзите Истанбул и Маниса се съобщава за отнесени покривни конструкции, паднали дървета и съборени бетонни огради, предаде ТРТ Хабер.

Според медията в истанбулския район Бейликдюзю мощни ветрове са откъснали части от покрив на сграда, като в резултат са нанесени щети на пет автомобила. В същия район е регистриран и случай на рухнала фасада на жилищна сграда. Междувременно в район Есенюрт поривите на вятъра са преобърнали мотори и са затруднили придвижването.

Сходна е обстановката и в южния турски окръг Маниса. По данни на ТРТ Хабер силните ветрове са отнесли покривите на множество сгради, както и горната част на едно минаре. Временно е било спряно движението по скоростния път Маниса-Акхисар заради паднали дървета, а в град Маниса дърво е паднало върху трамвайни релси и за кратко е прекъснало движението по централния булевард "Февзипаша".

За днес Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за опасни ветрове и бури в общо 16 окръга, сред които Измир, Анкара, Кония, Маниса, Балъкесир, Айдън, Денизли и др.

