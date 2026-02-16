Мощни бури обхванаха Западна Турция тази нощ
Мощни бури и опасни ветрове връхлетяха Западна Турция, нанасяйки щети в Истанбул и Маниса, докато властите издадоха предупреждения за 16 окръга
През изминалата нощ силни бури обхванаха голяма част от Западна Турция. В окръзите Истанбул и Маниса се съобщава за отнесени покривни конструкции, паднали дървета и съборени бетонни огради, предаде ТРТ Хабер.
Според медията в истанбулския район Бейликдюзю мощни ветрове са откъснали части от покрив на сграда, като в резултат са нанесени щети на пет автомобила. В същия район е регистриран и случай на рухнала фасада на жилищна сграда. Междувременно в район Есенюрт поривите на вятъра са преобърнали мотори и са затруднили придвижването.
Сходна е обстановката и в южния турски окръг Маниса. По данни на ТРТ Хабер силните ветрове са отнесли покривите на множество сгради, както и горната част на едно минаре. Временно е било спряно движението по скоростния път Маниса-Акхисар заради паднали дървета, а в град Маниса дърво е паднало върху трамвайни релси и за кратко е прекъснало движението по централния булевард "Февзипаша".
За днес Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за опасни ветрове и бури в общо 16 окръга, сред които Измир, Анкара, Кония, Маниса, Балъкесир, Айдън, Денизли и др.