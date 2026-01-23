Източна Турция продължава да е обхваната от студено време и обилни снеговалежи, предизвикващи затруднения в наземния и въздушния транспорт и усложнена ситуация в десетки окръзи, съобщават турски медии.

Още по темата

По информация на ТРТ Хабер аварийни екипи продължават работата по разчистването на снега и повторното отваряне на пътищата до общо 147 населени места в североизточните окръзи Карс, Агръ, Тунджели, Ерзинджан и Ерзурум. Заради обилни снеговалежи за днешния ден е наложена забрана за излизане на моторизирани куриери на територията на окръг Сивас, който също се намира в Североизточна Турция.

За усложнена ситуация заради обилните снеговалежи от последните дни се съобщава и в много от окръзите в Югоизточна Турция, като по информация на ТРТ Хабер част от пътищата в намиращия се на турско-сирийската граница окръг Шанлъурфа са затворени за движение за тежкотоварни камиони. В същото време в. "Биргюн" съобщава, че заради обилните снеговалежи и намалената видимост част от полетите от летището в югоизточния град Диарбекир са били отменени.

За днешния ден Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за опасни снеговалежи във всички окръзи в Югоизточна Турция с изключение на окръг Ван, както и за окръзите Сивас и Кайсери.

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
73248
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9607
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4293
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3589
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11935
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2657
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2984
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1086
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1545
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
902