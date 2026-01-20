Румъния отчете най студената сутрин от 60 години, с рекордни минус 21 градуса, десетки ранени в Букурещ, смъртни случаи и предупреждение за още студ.

2180 Снимка: iStock by Getty Images

Най-студената сутрин за последните 60 години е била регистрирана в Румъния в неделя, съобщават от Националната метеорологична администрация на страната, цитирана от БТА.

Най-ниска е била температурата в Миеркуря Чук в централната част на Румъния, където са измерени минус 21 градуса.

Общо четири дневни температурни рекорда са регистрирани в най-северния град на Румъния – Дарабани, както и в Стънка Щефанещ, Гура Портицей и Олтеница.

В Букурещ в неделя живакът в термометрите падна до минус 10 градуса по Целзий. От Спешната помощ в града съобщиха, че заради студа и леда в румънската столица през уикенда са пострадали близо 100 души. Те са с изкълчвания, навяхвания, фрактури и травми заради падания, като са регистрирани и девет случая на хипотермия. Метеоролозите предупреждават, че следващите дни в Румъния ще бъдат още по-студени.

Жълт код за опасно време ще бъде в сила във вторник. Очакват се температури между минус 8 и минус 20 градуса. Никъде в страната няма да има стойности над нулата, като най-студено ще е в областите Молдова, Трансилвания, Добруджа, на изток в Мунтения, както и в Южна Олтения. Лошото време продължава да взема и жертви.

В окръг Арад шофьор загуби контрол над колата си на заледен път при изпреварване и се озова в насрещното платно, като причини катастрофа. Мъжът бе откаран в болница, където по-късно почина.

Пътят не е бил обработен с материали за обезледяване, съобщава в свой репортаж по темата ПРО Тв. В Яш 45-годишен мъж почина в болница, след като беше хоспитализиран с тежка хипотермия. Той бе намерен в неотопляем дом с телесна температура от 23 градуса.

В село Извоареле, населено предимно с етнически българи, социални работници посетиха самотни възрастни хора. Някои имат дърва за огрев само за няколко дни и едва са издържали леденостудените нощи през последната седмица.